كلباء يبدأ الإعداد ويواجه دبا ودياً

المصدر: Ⅶ كلباء - محمد فضل

دشن فريق الكرة بنادي كلباء إعداده للموسم المقبل، بمشاركة جميع اللاعبين وحضورعلي حسين اللوغاني رئيس مجلس إدارة نادي كلباء ومحمد عبيد اليماحي عضو المجلس تم الاتفاق على لعب فريق الكرة مباراة ودية أمام دبا الفجيرة 24 أغسطس بإستاد كلباء قبل انطلاق الدوري.

ووجه اللوغاني الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة للثقة الغالية، كما شكر الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي ونائبه الشيخ هيثم بن سعيد القاسمي، متمنيا تحقيق النادي الطموحات.