زلاتكو المونديالي ضيف العين في احتفالية اليوبيل الذهبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان الرياضي

وجه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الرياضي للاستثمار، الدعوة إلى زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا وصيف العالم، مدرب فريق العين السابق، لحضور احتفال النادي بمناسبة يوبيله الذهبي في ديسمبر المقبل، تزامناً مع مشاركة «الزعيم» في بطولة كأس العالم للأندية 2018 التي تستضيفها الإمارات.

وأبان بن ثعلوب أن دعوة زلاتكو تعتبر تقديراً لنجاحه في بطولة كأس العالم وقيادته لمنتخب كرواتيا إلى نتائج غير مسبوقة، واحتلاله المركز الثاني خلف المنتخب الفرنسي الذي استحق التهنئة على الرغم من التفوق الفني لمنتخب كرواتيا الذي تنكر له الحظ من واقع الإحصاء الفني لموقع (فيفا) الذي أشار لتفوق منتخب كرواتيا على امتداد الشوطين وبنسبة فنية كبيرة. وأثنى بن ثعلوب على التنظيم الجيد للمونديال، وقال إن روسيا أبدعت في الحدث وأحسنت استضافته، وقال: على الرغم من الهواجس الأمنية التي سبقت انطلاقة المونديال، إلا أن موسكو قبلت التحدي لتقدم نسخه تنظيمية استثنائية رائعة من كافه الجوانب، لتكسب احترام العالم كما كان متوقعاً، وهذا ما ذكرته سابقاً، وأكدت قدرة روسيا على تقديم بطولة نموذجية.