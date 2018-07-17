أكاديمية النصر «كرة وأخلاق»

المصدر: Ⅶدبي - علي الظاهري

أكد محمد علي الغيثي المدير التنفيذي لنادي النصر مشرف أكاديمية كرة القدم، أنهم حريصون على مواصلة العمل في أكاديمية الكرة من أجل بناء قاعدة قوية قادرة على تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بأكبر عدد من العناصر وفق منهجية مستقبلية، مشيراً إلى أن الأكاديمية ليست مجرد منظومة لتعليم الكرة وحسب، بل ترتكز الرؤية أيضاً على تنشئة وإعداد اللاعبين على الأخلاق والقيم الحميدة ليكونوا نموذجاً للاعب المثالي في ملاعب الغد.

وقال الغيثي لـ«البيان الرياضي»: إن الأكاديمية استقبلت العديد من البراعم في الفترة السابقة من أبناء المواطنات وحاملي المراسيم ومواليد الدولة والمقيمين، وستواصل القلعة الزرقاء استقبال الفئات في مختلف الألعاب، وذلك امتثالاً للقرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يسمح بمشاركة هذه الفئات في مختلف المسابقات الرياضية، مضيفاً إن نادي النصر حرص على فتح أبوابه دائماً أمام الراغبين في المشاركة بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر، وسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي.

وأضاف: قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أثلج صدور الصغار وكان له بالغ الأثر في نفوس هذه الشرائح المهمة من المجتمع، ونادي النصر نجح في تطعيم منتخب 18 سنة من أبناء المواطنات، وهناك العديد من اللاعبين الموهوبين تدرجوا في النادي منذ الصغر، وقوائم المراحل السنية تضم العدد المسموح به من هذه الفئات وفق اللوائح التي نص عليها اتحاد الكرة.

تطوير

وأكد المدير التنفيذي لنادي النصر، الحرص على التطوير المستمر في الأكاديمية، إلى جانب مراعاة العديد من الجوانب الاجتماعية والنفسية لدى اللاعبين الصغار، حيث حرصوا على إعداد فرق بين المراحل السنية بلا تصنيف وفق المستوى «أ» أو «ب»، وإنما تسمية الفرق بألقاب مختلفة دون الإفصاح عن المستوى كي لا يشعر الصغار بالإحباط خلال توزيعهم على الفرق، لافتاً إلى أن العنصر النسائي متواجد في إدارة الأكاديمية لتسهيل عملية التواصل مع أولياء الأمور من الأمهات.

متابعة

من جهة أخرى، أكد الدكتور حمد الفلاسي المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، أن مجلس إدارة الشركة تابع خلال اجتماعه الأول للموسم الرياضي 2018 - 2019 التحضيرات النهائية لمعسكر الإعداد الخارجي للفريق الأول لكرة القدم، والذي سيُقام في هولندا في الفترة من 20 يوليو إلى 15 أغسطس ويخوض خلاله الفريق عدة مباريات ودية متدرجة المستوى، استعداداً لخوض غمار منافسات الموسم المقبل. وأكد الفلاسي أن تحضيرات الفريق الأول تسير بشكل جيد، حيث تم الانتهاء من الفحوصات الطبية الدورية للاعبين قبل التجمع الداخلي، والتي تُعد مطلبا أساسيا للوقوف على الحالة البدنية والطبية للاعبين قبل بداية الموسم.

وأشار الفلاسي إلى أن المجلس استعرض خلال الاجتماع استعداد الوحدات الإدارية بشركة النصر لكرة القدم للموسم الجديد، وقال: اطلع المجلس على الاحتياجات الإدارية والفنية لأكاديمية كرة القدم ومدرسة الكرة، وتم تعيين الكادر المناسب بما يخدم الأهداف المستقبلية الموضوعة من قبل شركة الكرة.

إشادة

وأشاد الفلاسي بعمل فريق استقطاب المواهب خلال الفترة الماضية، والتي عمل خلالها على تلبية احتياجات «العميد» من اللاعبين المحترفين المواطنين والأجانب، بالإضافة إلى استقطاب مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدعيم صفوف فرق المراحل السنية، وذلك عملاً بالمرسوم القاضي بالسماح لأبناء المواطنات وأصحاب المراسيم ومواليد الدولة والمقيمين بالمشاركة في مختلف المسابقات الرياضية المحلية.

تواصل

أكد محمد الغيثي الحرص على التواصل باستمرار مع أولياء الأمور لإعلامهم جميع التفاصيل عن مشاركة أبنائهم، وذلك بمتابعة من حميد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، معلناً عن وجود مفاجآت في أكاديمية الكرة في نادي النصر سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة.