شباب الأهلي دبي يقترب من إيوفي وكازاريس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يقترب نادي شباب الأهلي دبي من التعاقد مع المهاجم الإكوادوري جيمي إيوفي (30 عاماً)، وسط أنباء تشير إلى وجود اللاعب في دبي حالياً للخضوع للفحص الطبي، تمهيداً للتوقيع لمدة موسم واحد، وأكمل النادي اتفاقه مع المدير الرياضي لنادي أتلتيكو مينييرو البرازيلي، لاستعارة الإكوادوري كازاريس (26 عاماً)، لمدة موسم واحد، مقابل مليوني دولار. سبق لجيمي إيوفي اللعب مع النصر السعودي عام 2012، قبل أن يتعرض للإصابة ، ولعب الموسم الماضي لفريق بكين رينهي الصيني، مسجلاً 20 هدفاً.