العروبة يضم البرازيليين أديلسون وويزلي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تعاقد نادي العروبة مع البرازيليين أديلسون بيريرا هداف نادي عجمان السابق، ومواطنه فرنسيسكو ويزلي نجم وهداف نادي النصر الكويتي، للعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتم توقيع العقود بحضور علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، ومحمد عبدالله الهاشمي المدير التنفيذي، وعبدالله الحمودي مساعد أمين السر العام، وحمد الشيخ عضو اللجنة الفنية.

ورحب أحمد مبارك بن عباد أمين السر العام باللاعبين، مشيراً إلى أن التعاقد مع اللاعبين الأجانب جاء بعد دراسة عدد من السير الذاتية لعدة لاعبين، ليقع الخيار على أديلسون وويزلي لإمكاناتهما الكبيرة وقدراتهما التهديفية وقال: نجح أديلسون في تثبيت أقدام عجمان في دوري الخليج العربي ، فيما توج ويزلي هدافاً للدوري الكويتي مع النصر.

وأشار عباد إلى تجديد عقد المدرب سيرجيو، إضافة إلى عقود عدد من اللاعبين المميزين، على رأسهم نايف سلطان وحسن زايد، وتم إبرام تعاقدات وإعارات من بعض الأندية. على صعيد آخر، دشن نادي العروبة، أمس، تجمعه الداخلي وأعرب المدرب سيرجيو عن سعادته بالاستمرار في قيادة الجهاز الفني موجهاً الشكر لإدارة النادي على التعامل الاحترافي معه والذي ينعكس إيجابيا على اللاعبين.