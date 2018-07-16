23 لاعباً في اليوم الأول لإعداد «الصقور»

المصدر: دبي - علي شدهان

بدأ فريق الإمارات الأول لكرة القدم «الصقور»، مساء أول من أمس برنامج إعداده للموسم الجديد بالتجمع الداخلي في معقله برأس الخيمة، بمشاركة 23 لاعباً، وبحضور محمود الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وباسم الشامسي مدير الفريق الأخضر.

واشتملت المحطة الأولى من برنامج الإعداد على محاضرة ألقاها التونسي جلال القادري المدرب الجديد للصقور، قدم خلالها عرضا وافيا عن احتياجات فريقه الجديد، والمراكز التي يتوجب سدها في المستقبل القريب، وواجبات اللاعبين، ورؤيته الفنية لقيادة الصقور إلى بر الأمان في بطولات الموسم المقبل، قبل أن يخوض الفريق الأخضر وحدته التدريبية الأولى بقيادة القادري، على أن تتواصل الوحدات التدريبية حتى موعد السفر إلى صربيا 28 الجاري للدخول في معسكر خارجي يتواصل حتى 17 المقبل.

انطلاق البرنامج

وأبدى الشامسي، سعادته بانطلاق برنامج إعداد الصقور تحضيرا للموسم الجديد، مشددا على أن فريقه مقبل على موسم استثنائي بكل ما تحمل الكلمة من معان عدة، كاشفا النقاب عن مشاركة 23 لاعبا بضمنهم حراس المرمى في الوحدة التدريبية الأولى أول من أمس، مشيرا إلى عقد لقاء مفتوح قبل انطلاق التدريبات، ضم العوضي والقادري ولاعبي الصقور، تركز على الإشادة بجهود اللاعبين في الموسم الماضي، وتأكيد حتمية الظهور بصورة مميزة وتحقيق نتائج إيجابية في بطولات الموسم الجديد.

جدية في تدريبات اليوم الأول لفريق الإمارات | تصوير: إبراهيم صادق

رؤية فنية

ولفت إلى أن المدرب القادري قدم خلال اللقاء رؤيته الفنية وخطته لإدارة الفريق، منوها بأن القادري أظهر حقيقة معرفته شبه التامة باللاعبين وواجباتهم ومراكز لعبهم وأداء كل واحد منهم خلال الموسم الماضي من خلال حرصه على متابعة الفريق عبر «فيديوات» عدة لمبارياته في الموسم الماضي، مشيدا بكفاءة المدرب الجديد، ومقدرته على قيادة الصقور إلى بر الأمان.

روح الفريق

وشدد على أن الجميع متفق على ضرورة أن يخوض الصقور بطولات الموسم الجديد بروح الفريق الواحد، والعمل الجاد من أجل تلافي الدخول في عملية الإنقاذ في الجولة الأخيرة أو الجولتين الأخيرتين، معربا عن ارتياحه لمسار العمل في أروقة النادي حاليا وفي شركة كرة القدم، مقدما الشكر لإدارتي النادي والشركة على تجديد الثقة به مديرا للفريق الأول.

الحسم قريباً

وأعرب باسم الشامسي عن قناعته بأن ملف الأجانب سوف يحسم قريبا، متوقعا الكشف عن هوية لاعبين أجنبيين اثنين خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن جهود أبناء النادي تتركز أيضا نحو جلب لاعبين مواطنين أكفاء لشغل المراكز التي تحتاج إلى دعم في تشكيلة الصقور خاصة في مراكز الجناحين والوسط والهجوم، ملمحا إلى وجود تحركات جادة في هذا الاتجاه من قبل المعنيين عن شؤون الصقور، وبالتنسيق التام مع جلال القادري المدرب الجديد للفريق الأخضر.