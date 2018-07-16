«الآسيوي» يُلقي الضوء على مسيرة حورية الطاهري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سلّط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على مسيرة حورية الطاهري، اللاعبة السابقة للمنتخب الوطني للسيدات، والمدربة الحالية للمنتخب الوطني تحت 15 سنة، من خلال فيديو قصير، نشره الاتحاد القاري عبر حسابه الرسمي على «تويتر».

تحدثت حورية الطاهري، خلال الفيديو موضحة أنها عندما كانت لاعبة، كان لديها الرغبة القوية في لعب المباريات الرسمية، وعقب الاعتزال، قررت الاستمرار في عشق كرة القدم، وحصلت على رخصة للتدريب، وعملت بالفعل في تدريب منتخب الإمارات، وقالت: «إذا لم تكن لدينا صعوبات ومشاكل في حياتنا اليومية، فلن نتحرك للأمام».

يذكر أن حورية الطاهري، تعمل مديراً فنياً بلجنة كرة قدم للسيدات باتحاد الكرة، وواحدة من الأسماء البارزة في كرة القدم النسائية منذ أن كانت لاعبة في نادي أبوظبي ومنتخب الإمارات، قبل أن تصبح إدارية ومدربة حاصلة على شهادات تدريبية من الاتحاد الآسيوي للكرة، وهي أول مدرب كرة قدم في الخليج حاصلة على رخصة للتدريب من الاتحاد الآسيوي للعبة.

كما أصبحت حورية، أول إماراتية تصدر كتابًا يتناول مشوارها الرياضي، وأيضًا يُشجع اللاعبات الأخريات على السير بثبات نحو النجاح الرياضي، وتناول الكتاب الصادر باللغة الإنجليزية، الذي حمل عنوان «Becoming a Legend»، بداية مشوارها الكروي، الذي بدأ في 2004 كلاعبة، قبل أن تدخل مجال التدريب مع ممارستها كرة القدم في أوائل 2010 لتحصل على شهادة التدريب من الاتحاد الآسيوي، قبل أن تشهد أوائل العام الحالي خوضها كلاعبة مباريات تصفيات كأس آسيا للسيدات 2018، مع منتخب الإمارات للسيدات.