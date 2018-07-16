القبيسي: تعاقدنا مع مدرب يشبه الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تعاقد نادي الظفرة مع طاقم فني من صربيا للإشراف على تدريب الفريق الأول يضم 6 أفراد بقيادة فوك رازوفيتش المدير الفني، الذي توج مع الفيصلي السعودي الموسم الماضي بجائزة أفضل مدرب في الدوري، بجانب مساعدين للمدرب وطبيب ومدرب لياقة ومدرب حراس، تم تقديم الطاقم الفني لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مساء أول من أمس بحضور صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس الإدارة، فارس بن مكتوم المزروعي رئيس شركة كرة القدم، أحمد عمران القبيسي نائب رئيس الشركة، عبد السلام جمعة مدير الفريق، سعيد مسعود إداري الفريق، وتم توقيع العقد لمدة 3 سنوات في خطوة تستهدف الإستقرار وصناعة فريق قوي ينافس على البطولات.

وأبان أحمد عمران القبيسي، أن اختيار المدرب الصربي تم بعد دراسة جيدة لسيرته الذاتية وقبل فوزه بجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي والتي أكدت أنه صاحب إمكانات عالية وأضاف: من الأسباب التي جعلتنا نفضل فوك رازوفيتش أنه يمتلك خبرة قيادة فرق تشابه فريقنا في الإمكانات ومستوى اللاعبين، مثل الفيصلي السعودي وبالتالي نجده مناسباً لتولي تدريب الظفرة لأنه سيعرف كيف يتعامل مع المباريات.

صلاحيات

وأوضح القبيسي، أن مجلس الإدارة وشركة الكرة منحا المدرب كامل الصلاحيات في اختيار معاونيه، وتم التعاقد مع طاقمه بالكامل من أجل الإنسجام والبداية القوية دون الحاجة إلى فترة من الزمن للتفاهم وأضاف: عندما تجمع جهازاً فنياً لم يسبق لأعضائه العمل سوياً فإن ذلك يمكن أن يؤثر على مردودهم في الفترة الأولى لذلك رأينا كسباً للزمن أن يختار المدرب طاقمه.

وبرر نائب رئيس شركة كرة القدم بالظفرة، فترة العقد الطويلة برغبتهم في خلق الإستقرار لأنه خطوة مهمة في سكة النجاح وأضاف: نحن نؤمن بالإستقرار ولا نعمل على تغيير المدربين ومن أقل أندية الدوري الإماراتي إقالة للأجهزة الفنية، ولدينا تجارب تؤكد هذه الحقيقة مثل تجربة كابتن محمد قويض الذي عمل مع الفريق لعامين ونصف قدم خلالهما عملاً جيداً، والآن رأينا أن نمنح المدرب فرصته بالكامل مع مجموعة من اللاعبين الشباب وبإذن الله تظهر نتائج هذا العمل في المنافسات المختلفة.

سعادة

بدوره، عبر المدرب الصربي فوك رازوفيتش عن سعادته بتولي مهام تدريب الظفرة، ذاكراً أنه يعرف الكرة الإماراتية جيداً وتابع الدوري باهتمام في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي، مبيناً أن عمله في الدوري السعودي جعله يمتلك خلفية جيدة عن كرة القدم في المنطقة بشكل عام، وأكد رازوفيتش أنه يسعى لتحقيق النجاح مع الظفرة ويأمل قيادته للإنتصارات وأضاف: بالتأكيد أخطط لخوض تجربة ناجحة، وتطوير الفريق، هذا واجبي كمدرب.

وأثنى المدرب الصربي على إدارة النادي، موضحاً أن المفاوضات تمت بشكل جيد وأنه لمس رغبة قوية من الإدارة في العمل وتهيئة الأجواء التي تساعده على إنجاز مهمته وأضاف: لن أعمل وحدي، ولابد أن يؤدي كل شخص واجبه حسب الدور المكلف به، وأعتقد أن إدارة النادي تقوم بالعمل المطلوب منها، بدوري سأجتهد مع الفريق وأنتظر اجتهاداً كبيراً من اللاعبين حتى نصل إلى أهدافنا.