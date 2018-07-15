إعادة تشكيل مجلس إدارة كلباء

المصدر: متابعة- محمد فضل

أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة - نائب رئيس المجلس التنفيذي قراراً إدارياً بشان إعادة تشكيل مجلس ادارة نادي اتحاد كلباء الرياضي برئاسة علي حسين اللوغاني، وعضوية كل من، محمد عبيد اليماحي، هلال محمد النقبي، محمد عبدالله الزعابي، عبدالله عبدالرزاق البلوشي، سالم خميس المزروعي، فيصل البيرق، عبدالله حسن الدرمكي، سعيد عبدالله غانم الزعابي.

ونص القرار على أن يتم توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء الجدد في أول اجتماع يعقد، على أن يتم انتخاب نائباً للرئيس بالتوافق أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحدد القرار أجل المجلس لأربع سنوات يجوز تمديدها لمدد مماثلة ويستمر المجلس في تصريف أعماله إلى انتهاء أمده إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي كلباء السابق عيسى خلفان الذباحي تقدم باستقالته لمجلس الشارقة الرياضي.