العروبة يضم البرازيليين اديلسون وويزلي هداف الدوري الكويتي

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

تعاقد نادي العروبة مع البرازيليين أديلسون بيريرا هداف نادي عجمان السابق إلى جانب مواطنه فرنسيسكو ويزلي نجم وهداف نادي النصر الكويتي، وتم توقيع العقد بحضور علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة ومحمد عبد الله الهاشمي المدير التنفيذي وعبدالله الحمودي، مساعد أمين السر العام، وحمد الشيخ عضو اللجنة الفنية.

ورحب أحمد مبارك بن عباد، أمين السر العام، باللاعبين الجدد في قلعة العروبة، مشيراً الى أن التعاقد مع الأجانب جاء بعد دراسة وتمحيص لعدد من السير الذاتية لعدة لاعبين ليقع الخيار على اديلسون وويزلي وذلك لإمكاناتهما الكبيرة وقدراتهما التهديفية العالية، لافتاً إلى أن اديلسون نجح في تثبيت أقدام البرتقالي خلال الموسم الماضي مع كبار دوري الخليج العربي، فيما توج ويزلي هدافاً للدوري الكويتي مع ناديه النصر ولذلك فإن جماهير نادي العروبة تنتظر من اللاعبين الكثير خلال الموسم الكروي المقبل 2018/2019.

وأشار عباد، إلى أن إدارة النادي جددت عقود عدد من اللاعبين المميزين على راسهم، نايف سلطان وحسن زايد وإبرام تعاقدات وإعارات من بعض أندية الدولة لتغطية بعض المراكز في الفريق، وذلك في إطار التعاون والعلاقات مع بقية الأندية.

ودشن نادي العروبة أمس تجمعه الداخلي بحضور المدرب البرازيلي سيرجيو الكسندر وبقية أعضاء الجهاز الفني وعدد كبير من اللاعبين القدامى والجدد في صفوف النادي وقبيل بدء التجمع تم إجراء الفحوص الطبية على اللاعبين.

وأعرب المدرب سيرجيو، الذي تم التعاقد معه عن سعادته بالاستمرار في عمله وفي قيادة الجهاز الفني للفريق العرباوي، موجهاً الشكر لإدارة النادي على التعاون الإيجابي والتعامل الاحترافي معه الذي ينعكس بدوره على اللاعبين والجهاز الإداري والفني في تحقيق نتائج ايجابية مستقبلاً.

وأكد سيرجو، أن العروبة سيكون هدفه واضح تحقيق أفضل النتائج عندما يحين موعد مباريات الموسم الكروي الجديد.

