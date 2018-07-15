شباب الأهلي دبي إلى معسكر إسبانيا غداً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يؤدي شباب الأهلي دبي مرانه الأخير على ملاعب ند الشبا بدبي، مساء اليوم، استعداداً للسفر غداً إلى إسبانيا، لبدء معسكر الإعداد الخارجي تحضيراً للموسم المقبل، بعدما انتهت المرحلة الأولى من الإعداد بالمعسكر الداخلي، الذي بدأ يوم 10 الجاري، وتم خلاله إخضاع اللاعبين إلى الفحوصات الطبية، والتدريبات البدنية، لتجهيزهم لبدء البرنامج الفني، المعد مسبقاً من الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي سييرا، الذي سيتم تنفيذه في المعسكر الخارجي.

ومن المقرر أن يتضمن المعسكر الإسباني عدداً من المباريات الودية، ولكن لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، حيث تتفاوض إدارة النادي مع عدد من الأندية الأوروبية، أو التي تقيم معسكراتها الإعدادية في أوروبا، لخوض مباريات متدرجة القوة، يتم من خلالها الوصول باللاعبين إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، وكذلك تحقيق الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

لاعب الإكوادور

وما تزال إدارة شباب الأهلي دبي تبحث عن لاعبين أجنبيين آخرين، لاستكمال الرباعي الأجنبي، بعد التعاقد مع الأرجنتيني ماورو دياز، والإبقاء على البرازيلي لوفانور، وينتظر أن يلحق الأجنبيان الجديدان بمعسكر الفريق الخارجي فور التعاقد معهما.

وتشير الأنباء إلى اقتراب النادي من التوقيع مع الأجنبي الثالث خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل الأنباء التي تتردد حول اللاعب الإكوادوري خوان كازاريس (26 عاماً)، لاعب نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي، الذي تشير صحف الإكوادور إلى توقيعه لشباب الأهلي دبي مقابل مليوني دولار على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في حين أشارت صحف برازيلية إلى توقيعه للهلال السعودي، مقابل القيمة المالية نفسها، وعلى سبيل الإعارة للمدة نفسها، ثم عادت وأكدت صحف أخرى فشل المفاوضات مع الهلال، ودخول الشارقة في التفاوض على استعارة اللاعب.