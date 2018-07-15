الوصل يخسر الودية الأولى في معسكر ألمانيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خسر فريق الوصل 1-5 أول من أمس، أمام الزمالك المصري، في المواجهة الودية الأولى للفريق في معسكر ألمانيا، تحضيراً للموسم الجديد، وأقيمت المباراة على مدار ثلاثة أشواط، باتفاق مدربي الفريقين، وكانت ومدة كل شوط 30 دقيقة، بهدف منح فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين، ولتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من المباراة الودية الأولى للوصل في المعسكر الخارجي.

سجل هدف الوصل الوحيد البرازيلي كايو مطلع الشوط الثاني، وأحرز أهداف الزمالك كل من عمر السعيد «هدفين»، كاسونغو، عماد فتحي ومحمد إبراهيم، وأنهى الزمالك الشوط الأول بثلاثية نظيفة، وتعد مواجهة الزمالك الودية، هي الأولى في سلسلة التجارب المقرر أن يخوضها الوصل، ويسعى من خلالها الجهاز الفني إلى رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، وتحقيق التفاهم بينهم.

واستأنف الوصل تدريباته في معسكره الخارجي في مدينة ميونيخ، فور نهاية مباراته الودية مع الزمالك، ومن المقرر استمرار المعسكر إلى 31 يوليو الجاري، ضمن المرحلة الأولى، قبل أن ينتقل الفريق إلى مدينة ملقا الإسبانية، لإقامة المرحلة الثانية.