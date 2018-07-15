العين يُعير علي عيد إلى دينامو زغرب موسماً

المصدر: العين - البيان الرياضي

أعلن نادي العين، انتقال المهاجم الشاب علي عيد «20 سنة»، إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأكد سلطان راشد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المدير الرياضي، أن علي عيد هو أحد أبرز مواهب كرة القدم الذين أبرم معهم النادي أخيراً عقوداً احترافية طويلة الأمد، قبل انضمامه إلى دينامو زغرب الكرواتي، في تجربة احترافية مهمة بالنسبة للاعب الحاصل في الموسم الماضي على جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الرديف بعد أن أحرز 20 هدفاً في المسابقة، وسلمه محمد الجلاف كرة الهداف في احدى مباريات الدوري.

واشار سلطان راشد إلى أن خطوة احتراف علي عيد تنسجم مع التوجه الاستراتيجي لقيادة النادي واتساقاً مع رؤية مؤسس استراتيجية النجاح والتميز والإبداع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين.

وأضاف: يدخل علي عيد تجربة احترافية مهمة يصبح بموجبها أول لاعب إماراتي يحترف فعلياً بنادٍ أوروبي وفي واحدة من أكثر الدول تطوراً في عالم كرة القدم، خصوصاً بعد وصول كرواتيا إلى نهائي كأس العالم الحالية في روسيا والمؤكد أن علاقة نادي العين مع مدرسة كرة القدم الكرواتية أصبحت وطيدة كونها مستمرة منذ سنين.

سلطان راشد: أبرز مهاجمي «الأولمبي» وتخرج من الأكاديمية

وأوضح سلطان راشد أن مجلس إدارة شركة كرة القدم، برئاسة غانم الهاجري، ارتأى أن يتضمن العقد المبرم مع دينامو زغرب، بنداً يلزم النادي الكرواتي بإشراك اللاعب أساسياً في مباريات دوري الفئة الثانية، في حال عدم مشاركته بمسابقة الدوري حتى يخرج اللاعب بالفائدة المرجوة من إعارته ويكتسب الخبرة، وقال: إن علي عيد من مواهب أكاديمية نادي العين، ويعد أحد أبرز لاعبي خط الهجوم الشباب الذين يعتمد عليهم المنتخب الأولمبي، والواقع يؤكد أن تجربته الاحترافية المقبلة ستعود بأكبر المكاسب على اللاعب والنادي والمنتخب في المستقبل ويعكف النادي حالياً على إرسال عدد من لاعبي أكاديمية كرة القدم المتميزين إلى بعض الأندية الأوروبية في «فترة معايشة» وفقاً للعقود المبرمة مع عدة أندية.

دعم

وأعرب علي عيد، عن تقديره إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على الرعاية السامية والدعم السخي من سموه للرياضة والرياضيين على صعيدي النادي والمنتخب ، وقال: أشكر نادي العين على الاهتمام اللافت الذي حظيت به من كل النواحي فنياً وأكاديمياً واجتماعياً، وإنني على قناعة بأن اللعب للعين هو الخيار الأفضل لأي لاعب.

وأضاف: أحرص على الاستفادة من الفرصة الاستثنائية من أجل تحقيق طموحاتي وأدرك المطلوب مني في المرحلة المقبلة حتى أتمكن من الخروج بالمكاسب المرجوة خلال فترة الإعارة لنادي دينامو زغرب ولا يفوتني أن أشكر مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، برئاسة غانم الهاجري والمدرب الكرواتي زوران والجماهير الوفية الداعمة للاعبين، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن .

دراسة

حرص نادي العين على تسجيل علي عيد في إحدى الجامعات الكرواتية بالعاصمة زغرب، حتى يتمكن اللاعب «المتفوق دراسياً» من مواصلة تحصيله الأكاديمي كما سيتم التواصل معه ومتابعته بصورة دائمة.