الجزيرة يبدأ تدريباته في هولندا اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة هولندا أمس للانتظام في المعسكر الإعدادي استعداداً للموسم الجديد الذي يدخله «فخر أبوظبي» بهدف استرداد لقب دوري المحترفين الذي توج به الموسم قبل الماضي، ويبدأ الفريق تدريباته اليوم بقيادة المدرب الهولندي مارسيل كايزر.

وكانت بعثة النادي غادرت صباح أمس إلى مدينة دوسيلدروف الألمانية ومنها توجهت براً إلى هولندا، حيث يقيم الفريق معسكره في مدينتي فينلو وواينيغين والذي يخوض خلاله الفريق 5 مباريات ودية ويستمر المعسكر تحت إشراف المدرب الهولندي مارسيل كايزر الذي تعاقد معه النادي مؤخراً خلفاً لمواطنه تين كات، حتى موعد العودة إلى أبوظبي 5 أغسطس المقبل لمواصلة التدريبات اليومية والإعداد لمباراته المرتقبة التي تجمعه بشقيقه النصر السعودي 13 أغسطس في جدة ضمن الدور الأول من كأس الأندية العربية في مواجهة قوية ومهمة للطرفين.

28 لاعباً

وضمت البعثة الجهازين الإداري والفني و28 لاعباً هم علي خصيف، خالد السناني، عبد الرحمن العامري، عادل أبوبكر، محمد فوزي، سالم راشد، فارس جمعة، مسلم فايز، سالم العيدي، خليفة الحمادي، يوسف عبد الكريم، عبد الله فيصل، محمد العبدولي، محمد العطاس، محمد جمال، يعقوب الحوسني، سالم علي، عبد الله رمضان، أحمد محمود، بدر الشبيبي، علي مبخوت، خلفان مبارك، ماجد لافي، أحمد ربيع، بجانب الثلاثي الأجنبي، الغاني ساني، الكاميروني اسياني، البرازيلي ليورناردو رودريغيز، بجانب النجم أحمد العطاس الذي أثار ضجة في الفترة الماضية بعد الأنباء التي ترددت عن انتقاله إلى شباب الأهلي دبي.

غياب

وغاب عن البعثة البرازيلي رومارينهو الأجنبي الرابع بالفريق، وفقاً لما نشره «البيان الرياضي» أمس، وحسب المصادر فإن النادي كان بصدد بيع عقد اللاعب لأحد الأندية الصينية لكن المفاوضات تعثرت في الأيام الماضية، ومن المنتظر توجه اللاعب من بلاده إلى معسكر هولندا خلال اليومين المقبلين حال عدم تجدد الاتصالات من قبل النادي الصيني.

استبعاد

تم استبعاد نجم الفريق محمد علي عايض من بعثة الجزيرة، في إشارة إلى أن اللاعب سيكون خارج حسابات الجهاز الفني في الموسم الجديد وأن انتقاله إلى أحد أندية دوري المحترفين وارد بنسبة كبيرة خاصة أن بعض الأندية أعلنت سابقاً رغبتها في التفاوض مع فخر أبوظبي وشراء عقده.