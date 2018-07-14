الصقور تبدأ مشوار الأمل بتجمع داخلي

المصدر: دبي-علي شدهان

بدأ فريق الامارات الاول لكرة القدم (الصقور)، مساء اليوم، مشوار الامل بانطلاق برنامج الإعداد للموسم الجديد بتجمع داخلي في معقله برأس الخيمة، بحضور محمود الشمسي، رئيس مجلس ادارة النادي ومحمد العوضي، رئيس مجلس ادارة شركة كرة القدم وباسم الشامسي، مدير الفريق الاخضر.

واشتملت المحطة الاولى من برنامج الإعداد على محاضرة ألقاها التونسي جلال القادري، المدرب الجديد للصقور، بحضور العوضي والشامسي، أوضح خلالها القادري رؤيته الفنية للصقور في الموسم الجديد، والذي ينظر إليه جميع أبناء النادي بعيون الامل والتفاؤل، قبل ان يجري الفريق الاخضر حصته التدريبية الاولى بقيادة القادري.

ويواصل الصقور تدريباتهم اليومية على ملعبهم الخضراوي برأس الخيمة حتى موعد السفر الى صربيا 28 الجاري للدخول في معسكر خارجي يتواصل حتى 17 المقبل.