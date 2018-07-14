الجزيرة يعيد البرازيلي ليوناردو

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

في واحدة من مفاجآت التعاقدات الصيفية، أعاد نادي الجزيرة مهاجمه البرازيلي ليوناردو بيريرا إلى صفوف فريق الكرة بعقد لمدة موسم بعد انتهاء فترة إعارته إلى النصر السعودي، ليكون ثالث أجانب الفريق بجانب الغاني ساني والكاميروني سياني. وظهر ليوناردو أول من أمس مع زملائه في اليوم الثالث من الفحوصات الطبية، وتم ضمه إلى بعثة النادي التي تغادر عند السادسة صباح اليوم إلى هولندا للانتظام في معسكر الإعداد الخارجي.

من ناحية أخرى تتردد أنباء عن رحيل البرازيلي رومارينهو وعدم ممانعة فخر أبوظبي في بيعه للنادي الذي يرغب في خدماته ولم يتضمن اسمه في بعثة الفريق إلى هولندا.