دبا الفجيرة يبدأ التجمّع الداخلي الليلة

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

يبدأ الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة إعداده الداخلي اليوم، تأهباً لمباريات الموسم الكروي الجديد، الذي يخوضه النواخذة للسنة الرابعة على التوالي في دوري الكبار كإنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ أندية إمارة الفجيرة، وقررت إدارة النادي برئاسة احمد سعيد الضنحاني إقامة المعسكر الخارجي في ألمانيا نهاية الأسبوع المقبل، بعد أن تم الترتيب لإقامة الفريق، وتم حجز الفندق والملاعب التي تقام عليها التدريبات.

ومن جانبه أكد راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، أن الفريق سيدشن الإعداد بتواجد جميع لاعبي الفريق الأول، بحضور الجهاز الفني الذي يقوده البرازيلي باولو كاميلي، لافتاً إلى اكتمال عقد المحترفين بعد التعاقد مع البرازيلي جيلهرام شيتيني القادم من نادي الباطن السعودي، والذي انضم لزميله المغربي يحيى جبران لاعب الوداد المغربي، مشيراً إلى أن الثنائي الأردني ياسين البخيت وزميله المغربي إدريس فتوحي جددا ولاءهما مع الفريق لموسم آخر، مرحباً بكافة اللاعبين الذين انضموا لقائمة النواخذة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مشيراً إلى أن دبا ستكون أهدافه واضحة خلال الموسم الكروي المقبل، والذي لن يكون سهلاً على الإطلاق بعد أن تم رفع عدد الأندية إلى 14، وأعرب بن عبود عن أمله في استفادة اللاعبين من فترات الإعداد الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن إدارة النادي ستقوم بتوفير كافة المعينات للجهاز الفني واللاعبين. وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي سيخوض عدداً من التجارب الودية في معسكر ألمانيا.