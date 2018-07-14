حسن عبد الرحمن ينضم إلى شقيقه حسين في عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أصبح حسن عبد الرحمن ثاني لاعب مواطن ينضم لفريق الكرة بنادي عجمان لينضم مع شقيقه حسين عبد الرحمن إلى قائمة «البرتقالي» في الموسم الجديد، وانتقل حسن عبد الرحمن من نادي الإمارات.

واكتملت إجراءات التعاقد معه أول من أمس بحضور عبد الله الظاهري أمين السر العام والمشرف على الفريق، ويحيى المطروشي عضو المجلس ورئيس قطاع المراحل ويوسف علون إداري القطاع وأيمن الرمادي مدرب الفريق.

وكان خالد الزري أول صفقات عجمان على صعيد اللاعبين المواطنين منتقلاً من الشارقة، وتعاقد النادي مع 3 أجانب هم البرازيلي فاندر فييرا (من الشارقة)، والمغربي عادل هرماش (من الظفرة)، والنيجيري ستانلي (من القادسية السعودي).