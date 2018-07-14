منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص إلى شيكاغو

المصدر: دبي- البيان الرياضي

غادرت أول من أمس بعثة منتخب الإمارات لكرة القدم للأولمبياد الخاص عبر مطار أبوظبي، للمشاركة في بطولة كأس العالم الموحدة لأصحاب الهمم التي تنظّمها مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية، في الفترة ما بين 17 حتى 21 الجاري، ويترأس البعثة إبراهيم سالم الحمادي، وتضم قائمة منتخبنا 21 لاعباً، وهي أول مشاركة لمنتخبنا في البطولة وتجمع بين الأسوياء وأصحاب الهمم.

ويلعب المنتخب الإماراتي، الذي سبق له وحقق الفضية خلال دورة الألعاب الإقليمية التاسعة في أبوظبي خلال شهر مارس، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات اميركا، وروسيا وكندا.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً ضمن فئة الرجال، وثمانية منتخبات في فئة السيدات، وتمثل البطولة احتفالًا بالذكرى الخمسين لانطلاق حركة الأولمبياد الخاص.

فرصة مهمة

من جانبها قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي:إن منتخبنا الوطني نجح في حصوله على فضية الألعاب الإقليمية، ما أدى إلى تأهله لخوض منافسات بطولة العالم لكرة القدم الموحدة في شيكاغو، ونفخر بمشاركة منتخب الإرادة لكرة القدم في هذا المحفل العالمي المهم، مع تمنياتنا لفريق الأولمبياد الخاص الإماراتي بكل التوفيق ونحن مؤمنون بقدراتهم وقدرتهم على الإنجاز. وأضافت:» وتعتبر فرصة مشاركة لاعبينا في هذه الكأس الموحدة التي تجمع بين أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، والأشخاص من غير الإعاقات فرصة مهمة في خارطة الفعاليات الرياضية والتي من شأنها أن تدعم مبادئ الدمج والمساواة.

شما المزروعي: فرصة مهمة في خارطة الفعاليات الرياضية

معسكر ناجح

وقال إبراهيم سالم الحمادي رئيس بعثة منتخبنا الوطني: إن منتخب الإرادة أقام معسكراً داخلياً ناجحاً استعداداً للبطولة بنادي شباب الأهلي دبي ونادي دبي لأصحاب الهمم، موضحاً أن الأمل كبير في تحقيق مركز متقدم في هذا المحفل العالمي المهم.

وأضاف: بفضل الله الجميع في حالة بدنية ونفسية جاهزة، بعد أن قام الجهاز الطبي بدوره في تجهيز اللاعبين، وكذلك الجهاز الفني في وضع الخطط.

دمج

وقالت فاطمة إبراهيم المنسق العام للأولمبياد الخاص الإماراتي: منتخبنا الوطني يشارك للمرة الأولى في البطولة، وتجمع بين أصحاب الهمم مع الأسوياء في فريق واحد لدمجهم في المجتمع، وممارسة عالمية يتم دعمها من الأولمبياد الخاص العالمي والإماراتي.

وأضافت: إن النجاح الذي وصلت إليه رياضة أصحاب الهمم جاء بفضل دعم قيادتنا الرشيدة التي لا تألوا جهداً في دعم أصحاب الهمم، ولا أدل على ذلك من نجاح ملف الإمارات في استضافة الألعاب العالمية الصيفية بأبوظبي 2019 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

تنسيق

وقالت مهرة فلكناز مديرة الدعم التجاري في مجموعة الإمارات «دناتا»:إن المجموعة حرصت على التنسيق مع الأولمبياد الخاص الإماراتي سواء الأمور اللوجيستية أو الاستقبال لتوفير الدعم عن طريق طيران الاتحاد وغيرها من الأمور بدافع الواجب الوطني، لأنهم جزء من المجتمع وواجب علينا خدمتهم وما قمنا به ضمن المبادرات المجتمعية التي تحرص على تقديمها مجموعة دناتا.

تطلعات

أكد إبراهيم الحمادي أنهم يتطلعون إلى تحقيق تمثيل مشرف للدولة في هذه البطولة، موضحاً أنها محطة مهمة لبطولة الألعاب العالمية الصيفية التي تستضيفها أبوظبي 2019.