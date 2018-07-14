محمد فرج يجدد عقده مع «كلباء» حتى 2020

المصدر: كلباء - محمد فضل

قطع نادي اتحاد كلباء الطريق أمام الأندية الراغبة في ضم محمد حسين فرج حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الذي جدد عقده مع «النمور» لموسمين مقبلين وحتى 2020، وعبر اللاعب والذي سبق أن ارتدى قميص المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب، عن سعادته بتجديد عقده مشيراً إلى أنه فضل الاستمرار في النادي الذي ترعرع فيه والدفاع عن شعاره خلال مباريات الموسم المقبل والذي يخوضه كلباء في دوري المحترفين. وأشار محمد فرج إلى أن قدوته هو محسن مصبح الحارس السابق للمنتخب ونادي الشارقة، كما يتمنى الوصول لمستوى علي خصيف دارس الجزيرة والمنتخب الأول.