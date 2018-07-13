قانون: صفقات الفجيرة تمت وفق رؤية هاشيك

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد عبد الله قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة أن تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم تمت وفقاً لرؤية وتحليل للمراكز التي يحتاجها المدرب ايفان هاشيك والذي سبق وأن طالب بتدعيم الخط الخلفي.

وأشار إلى أن إعداد الفريق يسير وفقا للخطة الموضوعة بتواجد كافة لاعبي الفريق الأول من أجانب ومواطنين مشيراً إلى أن تدريبات الفريق التي يقودها المدرب التشيكي إيفان هاشيك تمضي بوتيرة متسارعة واطمأن الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين قبيل التوجه للمعسكر الخارجي الذي سينطلق 16 الجاري في مدينة نورمبيرغ بألمانيا، ويستمر حتى 8 أغسطس ليعود بعدها الفريق لمواصلة الفترة الأخيرة من التجمع والتي تسبق انطلاقة دوري الخليج العربي.

وأكد قانون أن تواجد عدد كبير من اللاعبين في التدريبات يبشر بالخير، ونوه بأن الفجيرة سيخوض مباراتين بعد العودة من ألمانيا مع فريقين من دوري الخليج العربي.

وعبر التشيكي إيفان هاشيك مدرب الفجيرة عن سعادته بنجاح فترة الإعداد الداخلي الأولى التي تعرف فيها على إمكانات اللاعبين إلى جانب تطبيقه لعدد من خطط اللعب قبيل التوجه لمعسكر ألمانيا الاثنين المقبل والذي سيكون مفيدا للاعبين وقال: نخطط لتقديم أفضل العروض في الموسم الجديد.