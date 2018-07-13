القبيسي: شفّرنا أجانب الظفرة لإبعادهم عن التشويش

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف أحمد عمران القبيسي، نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة، عن تشفير أجانب الفريق الجدد من «التشويش» بالتعاقد معهم لعدة مواسم بدلاً من موسم واحد، باستثناء المهاجم البرتغالي غوديس، مبيناً أن التعاقد لعام واحد يجعل اللاعب «مشوشاً» في النصف الثاني من الموسم، لأن باله يكون مشغولاً بالتفكير في الحصول على عقد جديد، خاصة إذا كان لاعباً بارزاً، لأن المناورات تبدأ معه من قبل الأندية الأخرى، وقال: هدفنا بهذه الخطوة خلق استقرار للفريق، حتى يقدم اللاعبون أفضل ما عندهم، خاصة أن تعاقداتنا تمت مع لاعبين صغار السن وأصحاب موهبة، مثل الأورغوياني ميليسي، الذي شاهده الجميع مع الهلال السعودي، كما أن المغربي أمين عطوشي، لاعب دولي صغير، وشارك في بطولات قارية، وكذلك البرازيلي ديجو، باستثناء البرتغالي غوديس، البالغ عمره 31 عاماً، واكتفينا بالتعاقد معه لموسم واحد.

نسعى إلى تقديم موسم متميز

ملف

وأشار القبيسي إلى أن ناديه أغلق ملف التعاقدات نافياً وجود نقص في خط الدفاع، ذاكراً أن هنالك عناصر صغيرة السن تستحق فرصة، وقال: لدينا خيارات جيدة في كل الخطوط ، ونثق في جميع العناصر، وفي مقدرة الجهاز الفني على تطوير مستوى اللاعبين وصناعة فريق جيد.

وأضاف : اكتملت ترتيبات معسكر ألمانيا، وتم الاتفاق على لعب 4 مباريات، منها مواجهة أمام الاتحاد السعودي، وقال: البعثة تغادر 29 الجاري وتعود 19 أغسطس ، لينال بعدها الفريق إجازة قصيرة بمناسبة العيد ويعود بعدها للتدريبات.

وأكد القبيسي أن الظفرة بدأ الترتيب للموسم مبكراً وقال: عملنا على سد النقص بالتنسيق مع المدرب فوك رازوفيتش، الذي أشرف وتابع كل التعاقدات، بخلاف ما يتردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، التي ذكر بعضها إن المدرب لم تتم مشاوراته، وعلى العكس فقد أشرف على التعاقدات وبعض الصفقات تمت بترشيحه المباشر.

مركز جيد

وأكد القبيسي حرص فريقه على تقديم موسم متميز وتحقيق مركز جيد في الدوري خاصة أن الفريق يقوده مدرب نثق في قدراته التدريبية بعد نجاحه مع الفيصلي السعودي، وقال: كان هنالك عدم توفيق وسلبيات في الموسم الماضي ، ونجحنا بتكاتف الجميع في تجاوز التجربة الصعبة.