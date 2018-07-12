مجلسا «الإمارات».. جسدان بقلب واحد

المصدر: رأس الخيمة - علي شدهان

لم يكن لقاء التعارف المشترك الأول لمجلسي الإدارة وشركة كرة القدم في نادي الإمارات، أول من أمس، في مقره برأس الخيمة، إلا تجسيد واقعي لحقيقة أن المجلسين يمثلان جسدين بقلب واحد، وإن ظهرا أمام الملأ بثوبين منفصلين، اقتضت الضرورات الفنية والإدارية، ومتطلبات زمن الاحتراف، أن يكونا بهذا الشكل التنظيمي المتعارف عليه محلياً وخارجياً، يسعيان معاً إلى إحداث نقلة نوعية شاملة في عموم مفاصل العمل في النادي. وبعد التعارف بين أعضاء المجلسين، اتفق الجميع على أن المرحلة القادمة من عمر نادي الإمارات، تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وإن فرض الشكل التنظيمي الجديد الظهور بهيئة مجلسين، الأول لإدارة النادي برئاسة محمود حسن الشمسي، والثاني لشركة كرة القدم برئاسة محمد إسماعيل العوضي.

4 أعضاء

وما يجسد حقيقية أن المجلسين فعلاً جسدان بقلب واحد، هو أن 4 من الأعضاء يوجدون في كلا المجلسين «العوضي والمزكي والشملان والنقبي»، ما يسهل عملية التواصل والتجانس والتطبيق الدقيق للأفكار والرؤى والتصورات في المرحلة القادمة، التي اتفق الجميع على أنها مفصلية في مسيرة نادي الإمارات وفي كل المجالات.

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إجراء معتاد

وفي إجراء معتاد، وزع الحضور المهام والأدوار الإدارية في كلا المجلسين، التي أسفرت عن تولي محمود حسن الشمسي، رئاسة مجلس إدارة النادي، ومحمد إسماعيل العوضي نائباً أولاً، وعمر محمد المزكي نائباً ثانياً، وأحمد محمد الشملان النعيمي مديراً مالياً، وعمر صالح الصويلح الزعابي مديراً لإدارة المنشآت، وخليل إبراهيم الطويل عضواً، وفاطمة علي محمد المعمري مشرفة عامة على الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وناصر سالم طحنون النقبي مديراً للعلاقات العامة، ومحمد إسماعيل العوضي رئيساً لمجلس إدارة شركة كرة القدم، وعمر محمد المزكي نائباً ومشرفاً عاماً لكرة القدم، وأحمد محمد الشملان مديراً مالياً، وأنور عبد الله الدربي مشرفاً للمراحل السنية، وناجي محمد ناجي القحطاني مديراً للاستثمار والتسويق، وناصر سالم طحنون النقبي مديراً للعلاقات العامة.

شكر وثناء

ونيابة عن المجلسين، قدم الشمسي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على الثقة الغالية التي نالها أعضاء المجلسين، والعرفان إلى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والثناء إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي، على الثقة ودعم أبناء النادي، مرحّباً بالأعضاء الجدد، متمنياً تحقيق الطموحات التي يصبو إليها النادي بقياداته وأبنائه ومشجعيه، مشيداً بجهود الأعضاء السابقين، مشيراً إلى تكامل الخبرات في المجلسين في كافة المجالات والتخصصات، بما يتيح فرصاً واسعة لتحقيق النجاح المأمول، مؤكداً على العمل الجماعي المتكامل، وضرورة التنسيق بين كافة اللجان والقطاعات، وصولاً إلى الأهداف المنشودة والمرسومة بعناية.

تجسيد الأحلام

وأعرب الشمسي عن ثقته العالية بمقدرة المجلسين على تجسيد الأحلام الكبيرة إلى واقع معاش في النادي في جميع المجالات، ومنها ما يتعلق بكرة القدم، وتحديداً الفريق الأول للنادي، باعتباره الواجهة الأولى، مبدياً ارتياحه لفصل المهام والأدوار بين مجلسي إدارة النادي وشركة كرة القدم، معتبراً ذلك منهجاً احترافياً لا بد منه، لإبعاد التداخل في الصلاحيات والاختصاصات.

مرحلة مبشرة

من جانبه، أبدى محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، ارتياحه من الخلاصة التي خرج بها لقاء المجلسين، مشدداً على أن بداية عمل المجلسين مبشرة بمرحلة واعدة بالنجاح في مختلف الجوانب، منوهاً بأنه متفائل بمستقبل واعد لأبناء النادي، ومنها ما يتعلق بكرة القدم، مثنياً على جميع الأعضاء، واعداً جماهير النادي بالعمل يداً واحدة لصناعة مستقبل أفضل بتضافر جهود الجميع.

خطة النهوض

لفت الشمسي إلى أنه ليس هناك سبيل آخر أمام المجلسين، سوى العمل بروح الفريق الواحد، مبدياً ثقته بتحقيق ذلك خلال المرحلة المقبلة، منوهاً بأن المجلسين جادان بالعمل المثمر للنهوض بالنادي في مختلف الاستحقاقات.