حارسا بني ياس يختتمان المعايشة في صربيا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عاد كل من ياسر فهد وخالد البلوشي حارسا مرمى نادي بني ياس، من معسكر الأعداد الخاص بهما في صربيا، تحت أشراف المحاضر الآسيوي الكابتن زكريا أحمد، حيث قضيا هناك فترة معايشة كاملة مع حراس فريق «زاركوفو»، أحد أندية الدرجة الأولى في صربيا، والتدريب مع بوسكو ناستيك مدرب الحراس الصربي، وقد اختتمت فترة المعايشة بنجاح كبير، أشاد به زكريا أحمد المحاضر، حيث وصف التجربة بالجدية والجديدة بالنسبة لحراس المرمى.

وأشار إلى أنه يدعو الأندية إلى استثمار فكرة المعايشة مع الفرق الأوروبية، التي تسمح بذلك من خلال الاتفاقات والعلاقات معها، وتكرارها في المواسم المقبلة، لضمان تطور المستويات، وتنمية الفكر الاحترافي عند اللاعبين.