حتا يستبعد معسكر أوروبا

المصدر: دبي-علي الظاهري

استبعد نادي حتا، إقامة المعسكر الخاص بالفريق الأول لكرة القدم في أوروبا، بعد أن كانت الخطة تتجه إلى خوض الإعداد الخارجي في تركيا أو ألمانيا. وألغى الإعصار الوجهة الأوروبية بسبب تأجيل المعسكر إلى شهر سبتمبر المقبل، قبل انطلاق موسم دوري الدرجة الأولى في شهر أكتوبر المقبل.

وقال علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي في النادي، إن تأجيل المعسكر جاء بسبب تأخر موعد انطلاق دوري «الهواة»، وتم استبعاد أوروبا بسبب أجواء الطقس الباردة، التي تشهدها القارة العجوز في سبتمبر، حيث سيستمر المعسكر حتى منتصف الشهر نفسه. وذكر البدواوي أن المدرب الصربي نيناد فانيج وطاقم الجهاز الفني، يصل يوم 25 من الشهر الجاري.