18 نجماً يزورون 20 مدرسة في «الأسبوع الرياضي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

زار 18 نجماً رياضياً 20 مدرسة مجتمعية بواقع 9 مدارس في أبوظبي و5 في العين و6 في منطقة الظفرة، في إطار الأسبوع الرياضي ضمن مشروع المدارس المجتمعية وفق مذكرة التفاهم بين دائرة التعليم والمعرفة ومجلس أبوظبي الرياضي، وضمت القائمة كلاً من سبيت خاطر، سلطان برغش، محمد برغش، علي خصيف، عبدالسلام جمعة، خالد عيسى، بندر الاحبابي، محمد سعيد بوسنده، سعيد مصبح، خالد عبدالرحمن، حمدان الكمالي، سلطان الغافري، علي إبراهيم، زايد أحمد، خلف محمد، عبدالله إبراهيم، حسن عبدالرحمن، عبدالله النوبي، حيث قدموا نصائح للطلبة على كيفية التدرب اليومي وبرنامجهم الغذائي ونمط حياتهم.

شهد الأسبوع الرياضي محاضرات توعوية وتثقيفية للطلبة، والتأكيد على أهمية الرياضة بالإضافة إلى عدة مسابقات رياضية في صالات ومسابح المدارس المجتمعية، وحظي البرنامج بتفاعل من 4200 طالب.

وأكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على أهمية الأسبوع الرياضي، مشيراً إلى حرص المجلس على دعم المجتمع بالمسابقات والبرامج الرياضية والمحاضرات التوعوية وتنفيذ خطط اكتشاف المواهب الواعدة من قطاع المدارس، وقال: التفاعل المميز من الطلبة يعكس أهداف المشروع التنموي وقيمته الكبيرة ودوره في رفد الطلبة بالمعارف والخبرات والثقافات بجانب الأنشطة الرياضية المفيدة.

وأشاد الدكتور يوسف الشرياني، وكيل دائرة التعليم والمعرفة بنتائج الأسبوع الرياضي ما يؤكد مكانة ودور الرياضة مجتمعياً، وثمن الشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي ودورها في تحقيق الإضافة على صعيد تقديم البرامج والمبادرات الرياضية الهادفة لتجسيد نمط رياضي صحي للطلبة.