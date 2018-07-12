سييرا يقود التجمع الأول لـ «شباب الأهلي دبي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قاد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المران الأول للفريق الأول لكرة القدم شباب الأهلي دبي مساء أول من أمس، على ملاعب ند الشبا بدبي، استعداداً للموسم الجديد، في بداية التجمع الداخلي، والذي يتخلله الفحوص الطبية للاعبين وتدريبات بدنية، قبل السفر 16 الجاري، إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجي، والذي يستمر حتى يوم 11 أغسطس المقبل.

حرص سييرا في بداية المران على التعرف على اللاعبين، وتحدث في كلمة قصيرة عن طموحات الفريق في الموسم المقبل، فيما أعرب اللاعبون عن تفاؤلهم في بداية مشوار الإعداد، خاصة مع انتظام أغلب اللاعبين في المران الأول، ومنهم اللاعبون الذين انتهت إعارتهم لأندية أخرى في الموسم الماضي، وحبيب الفردان الذي ينتهي تعاقده مع النادي الشهر الجاري، وهناك مفاوضات رسمية للتجديد معه في الموسم المقبل.

سييرا يصافح الحمادي | البيان

حضور

حضر المران كل من محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي دبي، وخالد بو حميد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم رئيس الفريق الفني للإشراف علي الفريق الأول والرديف، وعصام الحميدان عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي دبي، وعلي الحباي وعبد المجيد حسين عضوا مجلس إدارة الشركة، ومحمد أحمد «حمدون» مدير الفريق، وخالد الكعبي إداري الفريق، وعيسى السبت.

ورحب كل من محمد المري وخالد بوحميد، باللاعبين، وأكدا حرص الجميع على توفير كل إمكانات نجاح الفريق وطالبا الجميع ببذل أقصى جهودهم من أجل تحقيق الطموحات.

كان شباب الأهلي دبي، قدم التشيلي سييرا للإعلام الأحد الماضي، وتم خلاله الكشف عن طموحات الفريق بالموسم المقبل، وعن بحث إدارة النادي عن سلسلة مباريات ودية للفريق، خلال المعسكر الخارجي، وعقب العودة من إسبانيا، وقبل مواجهة الجزيرة يوم 31 أغسطس المقبل، في الجولة الأولى من الدوري.

يذكر أن شباب الأهلي دبي، نجح، في التعاقد مع أحمد العطاس، في صفقة انتقال حر، وعبد الله النقبي قادماً من الظفرة، وأعاد أحمد خليل إلى صفوف الفريق، وتعاقد مع الأرجنتيني ماورو دياز، وجارٍ البحث والتفاوض مع لاعبين أجنبيين آخرين، مع إمكانية بقاء البرازيلي لوفانور في صفوف شباب الأهلي دبي الموسم المقبل، بعد شفائه من الإصابة، واستعادة جاهزيته، مع تقييمه من قبل الجهاز الفني.