بعثة العين إلى معسكر سلوفينيا غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تغادر غداً بعثة فريق الكرة بنادي العين إلى سلوفينيا لبدء المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الجديد، ومن المقرر أن يتوجه العين، عقب نهاية معسكر سلوفينيا، إلى كرواتيا لبدء المرحلة الثانية من المعسكر، الذي يخوض خلاله أولى مبارياته الودية أمام فارازدين الكرواتي يوم 26 الجاري.

وكان العين بدأ، أول من أمس، تحضيراته بخضوع اللاعبين للفحوص الطبية، وتستمر التدريبات حتى موعد السفر.

الجدير بالذكر أن العين يلتقي وفاق سطيف الجزائري في كرواتيا، في مباراتي ذهاب وإيابب دور الـ32 من البطولة العربية يومي 31 الجاري ، و4 أغسطس المقبل.