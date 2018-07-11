شباب الأهلي دبي يتعاون مع ماجيك بلانيت

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قرر نادي شباب الأهلي دبي، التعاون مع ماجيك بلانيت التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، باعتبارها مركز الترفيه العائلي الأول في الإمارات، وأفضل الوجهات الترفيهية جذباً للزائرين، وذلك من خلال بطاقات المكافآت التي ستقدم لجماهير النادي من خلال برنامج الولاء الخاص، الذي سيتم الإعلان عنه، وانطلاقه الشهر المقبل مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2018-2019.

وسيكون ذلك مع إطلاق تطبيق الجوال لنادي شباب الأهلي دبي، حيث سيكون التعامل مع برنامج الولاء والاستفادة من عروضه عن طريق تطبيق الجوال الجديد، ويأتي الإعلان الجديد مواكبة مع سياسة النادي التي تهدف للتواصل مع الجماهير والمجتمع، والبحث عن تميز وراحة جمهور النادي وقاعدته الكبيرة، ويبحث النادي أيضاً خلال الفترة المقبلة، عن عقد شراكات تعاونية جديدة مع عدد من الشركات والمؤسسات لخدمة جمهور النادي.