«تنفيذي كأس آسيا» يناقش تحضيرات مجموعة الشارقة

المصدر: ■ أبوظبي - البيان الرياضي

ناقش المكتب التنفيذي لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» في اجتماعه الأخير الذي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، مسار مراحل العمل التنظيمي لمجموعة الشارقة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية والتنسيقية ضمن الخطط التحضيرية للبطولة القارية. حضر الاجتماع عارف العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، بجانب مديري ورؤساء اللجان في اللجنة المنظمة ومجموعة الشارقة.

واستعرض المكتب التنفيذي في أجندة أعماله جاهزية إستاد الشارقة الذي سيحتضن 6 مباريات في كأس الأمم الآسيوية التي تقام بنسختها المحدثة بمشاركة 24 منتخباً خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير 2019، كما شهد الاجتماع مناقشة عمليات التأهيل والتوسعة لإستاد الشارقة ومرافقه، بحسب البرنامج الزمني المتفق عليه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة والتي تشمل المبنى الرئيسي للإستاد ومناطق كبار الشخصيات ومنصة الإعلاميين والمركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة، بجانب مواقع المعلقين والاستوديوهات التلفزيونية.

كما اطلع المكتب التنفيذي على الخطط الأمنية والتسويقية والنقل والمواصلات والإقامة بجانب استعدادات المتطوعين.

خطة

من جهته، أكد عارف العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، أن مراحل العمل التنظيمي لمجموعة الشارقة تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة، مشيداً بالجهود والعمل الدؤوب الذي تقدمه المجموعة من أجل إنجاز وإتمام كافة المتطلبات.

وأفاد العواني، أن الاجتماع مع مجموعة الشارقة استعرض كافة الجوانب التنظيمية وكافة الخطط من أجل الوصول إلى تكامل المشهد التنظيمي، الذي نتطلع له أن يكون مبهراً ومتميزاً، بما يليق بسمعة ومكانة الإمارات ودورها الرائد في تنظيم اهم واكبر الفعاليات والتظاهرات الرياضية العالمية. كما أعرب العواني عن ارتياحه لمراحل الإنجاز في سير أعمال التأهيل والتوسعة لإستاد الشارقة التي جاءت متوافقة مع متطلبات ومعايير الاتحاد الاسيوي واللجنة المنظمة.

بدوره، أكد عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، أن مجموعة الشارقة تولي اهتماما كبيرا لإتمام كافة متطلبات ومعايير وملاحظات الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة، موضحاً أن مجلس الشارقة الرياضي يتابع باهتمام كبير كافة مراحل الأعمال التنظيمية ويدعم مسار إنجازها بجودة عالية، لافتاً إلى أن المجموعة قطعت شوطاً كبيراً في مسار الأعمال التنظيمية، ودعماً لاستضافة مميزة وناجحة، مشيداً في الوقت ذاته بمخرجات الاجتماع الذي جاء مثمراً ونتج عنه الكثير من النتائج المهمة التي تدعم عمليات تطوير عملنا خلال المرحلة المقبلة.