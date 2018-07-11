4 محطات في انطلاقة إعداد السماوي

المصدر: Ⅶأبوظبي- أحمد عيسى

تميزت انطلاقة إعداد السماوي للموسم الجديد مساء أول من أمس على ملعبه بالشامخة، بحماس وجدية وروح معنوية عالية وسط اللاعبين، وطاقم الجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي كرونسلاف، الذي بدأ مهمته بقوة رافضاً إهدار الوقت في اليوم الأول من الإعداد الذي شمل 4 محطات مهمة، كانت البداية بحفل تعارف بين الجهاز الفني واللاعبين بحضور صالح إسماعيل مشرف السماوي، وبعده أقيم حفل خاص بقطع تورتة استقبال اللاعبين الجدد وتورتة ثانية خاصة بالطاقم الفني، تعبيرا عن الترحيب بهم في قلعة السماوي، لتبدأ المحطة الثالثة بتدريبات على صالة الجمانيزيوم ثم الانتقال إلى الملعب في المحطة الرابعة التي اشتملت على تدريبات متنوعة باستخدام الكرة عقب عملية الإحماء.

حفل التعارف

وأكد مشرف الفريق في كلمته خلال حفل التعارف أهمية المرحلة المقبلة، ذاكراً أن الجدية في الإعداد مطلوبة حتى تتحقق الفائدة بوصول الفريق إلى قمة الجاهزية للمباريات، مشيراً إلى التحديات العديدة التي تنتظر الفريق في الموسم الجديد، مشدداً على ضرورة أداء التدريبات بقوة وقال: الإعداد يحدد مسار الفريق في مشواره، نثق في جميع العناصر، ولكن لا بد من الاجتهاد حتى تتحقق النتائج الإيجابية.

وأكد صالح إسماعيل أهمية العمل الجماعي والترابط والتعاون سوياً، وقال إن العمل بروح الأسرة الواحدة يساهم بشكل كبير في الأداء الجيد ويجعل الفريق أكثر قوة في الملعب. وقدم إسماعيل الطاقم الفني للاعبين، مؤكداً ثقة مجلس الإدارة في كرونسلاف مبيناً أن اختياره لمهمة التدريب كان عن قناعة بقدراته وخبرته، داعياً نجوم السماوي للاستفادة من المدرب الجديد ومؤكداً في ذات الوقت أنهم في الجهاز الإداري سيعملون على تهيئة الأجواء التي تساعد الجميع على تقديم أفضل ما عندهم.

ترحيب باللاعبين

بدوره رحب كرونسلاف باللاعبين، وتمنى أن يتمكن من تقديم كل ما عنده للسماوي في الفترة المقبلة، شاكراً مجلس الإدارة على الثقة التي منحها له واجتهاده لتوفير الاحتياجات التي تساعد في أداء برنامج إعدادي ناجح، وشرح المدرب الصربي برنامجه الإعدادي بشكل مختصر للاعبين وقال: علينا أن نكون قدر التحدي الذي ينتظرنا، وعلى قدر ثقة الإدارة والجمهور الذي ينتظرنا في الموسم الحالي.

مشاركة

شارك نجوم التعاقدات الصيفية الجدد في التدريب الأول بقيادة الدولي أحمد مال الله، بجانب المحترف الكولومبي مايكل أورتيغا، الذي أظهر جديته من خلال مشاركته في التدريبات بعد ساعات قليلة من توقيعه.