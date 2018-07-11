6 وجوه جديدة في تجمع النصر اليوم

المصدر: ■ دبي - علي الظاهري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تجمعه الداخلي الأول في الملعب الفرعي اليوم في إطار استعداداته للموسم الجديد. ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش إلى رفع معدل اللياقة البدنية للفريق بعد راحة امتدت إلى 72 يوماً، وستستمر تدريبات الفريق حتى موعد المغادرة إلى المعسكر الخارجي في هولندا من 20 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبلين، وسيجري خلاله العميد 4 أو5 تجارب ودية متدرجة القوة، إضافة إلى تجربة ودية محلية.

دعم

ويشهد تجمع اليوم ظهور وجوه جديدة بعد أن حرص النصر على ترتيب أوراق الموسم الجديد مبكراً خاصة على مستوى تعاقدات المحترفين الأجانب بعد تدعيم صفوفه بثلاثة أسماء جديدة في مقدمتهم البرازيلي صاموئيل روزا القادم من حتا لمدة ثلاثة مواسم، ومواطنه المهاجم البرازيلي يوري ليريو، قادماً من فريق زوريا لوهانسك الأوكراني، بعقد يمتد لثلاث سنوات، ولاعب الوسط الفرنسي يوهان كاباي، قادماً من نادي كريستال بالاس الإنجليزي لمدة موسمين.

كما يشهد تجمع اليوم ظهور وجوه جديدة مع العميد، وهم المدافع محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي - دبي السابق، والوجه الواعد محمد العكبري القادم من نادي الوحدة، والحسين صالح القادم من نادي الإمارات.

لياقة

وحرص العديد من اللاعبين على المحافظة على مستوى اللياقة البدنية من خلال ممارسة الألعاب الأخرى والالتحاق بصالات الرياضة المغلقة بناء على طلب المدرب يوفانوفيتش الذي وجه اللاعبين إلى القيام تدريبات خفيفة في الإجازة وفقاً لبرنامج أعده مسبقاً للحفاظ على جانب من جهوزيتهم البدنية قبل استئناف النشاط بشكل رسمي اليوم.

واستثمر العديد من اللاعبين الإجازة الماضية في إعداد برامج خاصة قبل بداية التحضيرات رسمياً اليوم، ويعتبر المهاجم سالم صالح من أبرز هؤلاء اللاعبين والذي حرص على بدء مرانه الخاص على الملعب الفرعي في قلعة العميد قبل التجمع بنحو 48 ساعة، حيث يتطلع سالم صالح إلى تقديم أداء أفضل في الموسم المقبل مع زملائه الآخرين في الفريق.

تفاؤل

وتسود حالة من التفاؤل في كتيبة العميد في انطلاقة الموسم الجديد، لاسيما بعد عودة المدرب الصربي يوفانوفيتش لتولي قيادة دفة تدريب الفريق، ما انعكس إيجاباً على النتائج التي حققها الفريق في نهاية الموسم الماضي خلال إدارة يوفانوفيتش للجهاز الفني. ويتطلع النصر إلى العودة من جديد للمنافسة على الألقاب وتعويض خسائر الموسمين الماضيين جراء الظروف الصعبة التي مر بها.