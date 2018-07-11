صالات الظفرة تواصل استعداداتها للأندية الآسيوية

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

يواصل فريق الظفرة لكرة قدم الصالات، استعداداته المكثفة عبر التدريبات اليومية في العاصمة أبوظبي وفي صالة اتحاد الكرة بالخوانيج،وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة الأندية الأسيوية في اندونيسيا خلال الفترة من 1 حتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة جميع لاعبي الفريق بعد أن اكتمل عقد الفريق بانضمام الثنائي باسورا المحترف البرازيلي في الفريق والكويتي عبدالرحمن الوادي.

وتتواصل التدريبات تحت إشراف المدرب الأسباني لويس فونسيكا، الذي يقدم عملاً كبيراً مع لاعبي الظفرة من خلال التدريبات الماراثونية التي يخضع لها لاعبو الفريق، حيث تستمر الفترة التدريبية الواحدة قرابة 3 ساعات، وقال فونسيكا: في البداية أرحب برجال الصحافة والإعلام الذين أتحدث إليهم لأول مرة فقد حضرت إلى البلاد قبل اكثر من 3 أسابيع فقط، وهذا أول ظهور لي وأستطيع القول إنني في غاية السعادة بالعمل في الإمارات مديراً فنياً لفريق نادي الظفرة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن وثقة إدارة النادي.

وأضاف: تعرفت على اللاعبين بصورة جيدة وكنت قد شاهدت لاعبي منتخب الإمارات في كأس الخليج من قبل وأعتقد أن مستواهم تطور كثيراً وسأعمل على تقديم كل خبراتي لمصلحة الفريق في البطولة الآسيوية، وعن المحترفين الأجانب البرازيلي باسورا والكويتي عبدالرحمن الوادي قال: بلاشك هما لاعبان جيدان ومعروفان وأتمنى أن يشكلا الإضافة للفريق، وعن اللاعبين المواطنين.

أوضح: غالبية العناصر لاتقل كفاءة عن المحترفين وأعتقد أن الفريق يضم عناصر فعلاً جديرة بالاحترام.