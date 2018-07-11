84 يوماً أمام الأندية لقيد صفقاتها الصيفية

المصدر: Ⅶدبي- إيهاب زهدي

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، فترة القيد الصيفي، والمستمرة حتى الخامسة من مساء يوم 2 أكتوبر المقبل، أي لمدة 84 يوماً، على أن تكون فترة القيد الشتوي من 2 إلى 30 يناير 2019، وتتسابق الأندية على تسجيل لاعبيها الذين تم التعاقد معهم عقب نهاية الموسم الماضي، بينما تنتظر الصفقات الجديدة، ما تسفر عنه اللجنة القانونية التي شكلها مجلس إدارة اتحاد الكرة، للنظر في توصية أندية المحترفين، بأن تكون أولوية التوقيع من اللاعب لناديه إذا كان العرض المقدم إليه، يتساوى مع العروض الأخرى المقدمة له، ويتماشى مع سقف رواتب اللاعبين المعتمد من قبل اتحاد الكرة.

إكمال التعاقدات

وتتسابق أندية المحترفين على إكمال تعاقداتها سواء من اللاعبين المواطنين أو الأجانب، لتدعيم المراكز الضعيفة لديها تحضيراً للموسم المقبل، والذي يتوقع أن يشهد تنافساً قوياً في ظل الصفقات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات بصفقات أكبر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب، مع بدء كل الفرق معسكراتها الداخلية والخارجية، في الوقت الذي لا يزال فيه موقف العين غامضاً، مع عدم الإعلان عن أي صفقات مميزة، ويبدو أنه لن تكون هناك تغييرات على صفوف الفريق في الموسم المقبل، وينتظر فقط تحديد موقف عمر عبد الرحمن «عموري» لاعب الفريق، والمنتهي عقده، وتفاوضه إدارة النادي حالياً على التجديد.

أهم الصفقات

لعل من أهم صفقات الصيف حتى الآن، تعاقد نادي شباب الأهلي دبي، مع الثلاثي الوطني أحمد العطاس وأحمد خليل في صفقتي انتقال حر، وعبد الله النقبي قادماً من الظفرة، واللاعب الأرجنتيني ماورو دياز قادماً من دالاس الأميركي، لمدة 3 مواسم، ويبقى موقف حبيب الفردان لاعب الفريق غامضاً، مع انتهاء تعاقده، ووجود مفاوضات متقدمة معه من إدارة شباب الأهلي دبي، وأندية أخرى مثل النصر، الذي تعاقد بدوره مع الفرنسي يوهان كاباي قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي لمدة موسمين، والمهاجم البرازيلي يوري ليريو قادماً من نادي زوريا لوهانسك الأوكراني، والبرازيلي صاموئيل روزا قادماً من نادي حتا لمدة 3 سنوات، والحسين صالح من نادي الإمارات لمدة 4 سنوات، والمدافع محمد مرزوق قادماً من شباب الأهلي دبي لمدة 4 سنوات، ومحمد العكبري قادماً من نادي الوحدة لمدة 3 سنوات.

تعاقد الوصل

وتعاقد الوصل مع لاعب الوسط خميس إسماعيل قادماً من شباب الأهلي دبي، والمدافع يوسف المهيري لاعب منتخب الشباب، والمدافع يوسف أحمد في صفقة انتقال حر لثلاثة مواسم، والعمانيين عبد الله خميس فئة مواليد الدولة، وناصر محمود من أبناء المواطنات. فيما تعاقد نادي الإمارات مع مروان الخديم قادماً من دبا الفجيرة، سبيل غازي قادماً من النصر، وجوهر أحمد قادماً من العروبة، ولم يحدد «الصقور» بعد الرباعي الأجنبي في صفوفه حتى الآن.

عباس للوحدة

وتعاقد الوحدة مع حسين عباس قادماً من النصر، والجزيرة مع الغاني ايرنست اسانتي، وعجمان مع البرازيلي فاندر فييرا منتقلاً من الشارقة، والمغربي عادل هرماش منتقلاً من الظفرة، والنيجيري ستانلي اوهاويتشي، على سبيل الإعارة من القادسية السعودي، إلى جانب اللاعب المواطن خالد ناصر الذري قادماً من الشارقة، الذي تعاقد بدوره مع محمد الظاهري قادماً من الوحدة لمدة ثلاث سنوات، ومحمد الشحي من الوحدة لمدة موسمين، وفوزي فايز من العين لمدة موسمين، والحارس ماجد محسن مصبح من شباب الأهلي دبي لمدة موسمين، وريان مينديز لاعب منتخب الرأس الأخضر قادماً من قيصري سبور التركي لمدة ثلاثة مواسم.

انتقالات الظفرة

أما الظفرة، فتعاقد مع المهاجم البرتغالي هيلدر جوديس لاعب ريو هافي لسنتين، ولاعب الوسط الاورغوياني نيكولاس ميليسي قادماً من الهلال السعودي 3 سنوات، والمدافع المغربي ايمن عطوشي قادماً من الوداد البيضاوي 3 سنوات، والمهاجم البرازيلي ديجو رودريجوس لاعب ستاد ريمس الفرنسي لمدة 3 سنوات، واللاعبين المواطنين حميد المسماري من الفجيرة لموسمين، وخالد باوزير لمدة 3 سنوات، وسهيل المنصوري لمدة سنتين من الوحدة، والمدافع بدر العطاس، لمدة 3 سنوات من الجزيرة، وتعاقد بني ياس مع الكولومبي مايكل اورتيغا، لمدة موسم قادماً من ديفورتيفو باستو الكولومبي، والمواطنين الحارس فهد الظنحاني لمدة 3 سنوات، وفواز عوانة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وأحمد الشامسي لمدة موسم واحد قادماً من الوصل، وأحمد مال الله قادماً من الإمارات، لمدة موسمين.

لاعبو الفجيرة

بينما تعاقد نادي الفجيرة مع الجزائري محمد بن يطو قادماً من الشباب السعودي، والبرازيليين جبرائيل دي سوزا قادماً من حتا، وجورجي سيلفا قادماً من الباطن السعودي، واللاعبين المواطنين حميد احمد قادماً من الجزيرة، حمدان قاسم قادماً من حتا، عبد الله إسماعيل قادماً من النصر، عبد الله النوبي قادماً من شباب الأهلي دبي، خليفة عبد الله وسالم سيف. وتعاقد اتحاد كلباء مع البرازيلي الان سانتوس لاعب وسط فيراكروز المكسيكي، والكرواتي ماتي ربجيكا، والمجري انطونيو بيروزوفيتش لاعب بوسكاس أكاديميا، والمواطنين راشد ناجم قادماً من الذيد، سلطان سالم قادماً من مسافي، حسن يوسف قادماً من العروبة، وليد أحمد قادماً من دبا، وحمد الحمادي قادماً من الظفرة، وعمر الخديم قادماً من الإمارات.

دبا الفجيرة

وتعاقد نادي دبا الفجيرة مع المغربي يحي جبران قادماً من الوداد البيضاوي، البرازيلي جوليهرام شيتيني قادماً من الباطن، وتم تجديد تعاقد الأردني ياسين البخيت، والمغربي فتوحي وتعاقد مع اللاعبين المواطنين عبد الرحيم أهلي ومحمد سيف من الوحدة، سالم الحمادي من حتا، أحمد خميس من النصر، سالم عبد الله من الوصل، سعيد راشد من الفجيرة، وياسر عبد الله من الظفرة، ودرويش أحمد من بني ياس.