مصفوت يتعاقد مع التونسي بن حمودة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

علم «البيان الرياضي» أن نادي مصفوت، أحد فرق دوري الدرجة الأولى، أتمَّ تعاقده رسمياً مع المحترف التونسي محمد علي بن حمودة، لاعب خورفكان السابق، وتعتبر تلك الصفقة هي الأولى في تعاقدات نادي مصفوت الذي أبلى بلاءً حسناً في دوري الهواة خلال الموسم الماضي، وكان الفريق الذي يقوده المدرب الوطني وليد عبيدن ويعاونه محمد عبدالله، لاعب الفجيرة السابق، قد بدأ التجمّع الداخلي أمس استعداداً لمنافسات الموسم المقبل التي يدخلها الفريق محمّلاً بطموحات الترقي إلى دوري الخليج العربي واللعب مع الكبار.