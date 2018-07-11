كلباء يشارك في مؤتمر اقتصاديات الكرة

المصدر: Ⅶكلباء - محمد فضل

تلقى نادي اتحاد كلباء دعوة من قبل مؤتمر فيفا والحكومة الروسية، للمشاركة في مؤتمر اقتصاديات كرة القدم المقام حالياً في موسكو على هامش مونديال كأس العالم، واختار النادي لهذه المهمة كلاً من سيف سلطان المحرزي نائب رئيس مجلس الإدارة وعماد المكاوي مدير التسويق والترويج بالنادي، اللذين وصلا امس العاصمة الروسية موسكو لحضور فعاليات المؤتمر، وتقديم بعض المقترحات عن تنمية اقتصاد الدول من خلال بطولات كرة القدم وتقديم شرح مبسط لما شهدته دولة الإمارات في الآونة الأخيرة لما قامت به من استضافات فعاليات وبطولات دولية لكرة القدم وأيضاً للاستفادة من الخبرات التسويقية والترويجية في تنمية الاقتصاد الروسي بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم روسيا 2018، وسيستمر المؤتمر لمدة أربعة أيام.