حاكم رأس الخيمة يُشكّل إدارة وشركة نادي الإمارات

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان الرياضي

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي، برئاسة محمود حسن الشمسي، وتسمية محمد إسماعيل العوضي نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة، وعمر محمد المزكي نائباً ثانياً لرئيس مجلس الإدارة. ونص القرار على أن تضم عضوية الإدارة كلاً من: أحمد محمد شملان النعيمي، وعمر صالح الصويلح الزعابي، وخليل إبراهيم الطويل، وفاطمة علي محمد المعمري، وناصر سالم طحنون النقبي، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، برئاسة محمد إسماعيل العوضي، وتسمية عمر محمد المزكي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة، وعضوية كل من: أحمد محمد شملان النعيمي، وأنور عبد الله الدربي العلي، وناجي محمد ناجي القحطاني، وناصر سالم طحنون النقبي.

من جانبه، ثمّن محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى للنادي، لمجلس إدارة نادي الإمارات بتشكيله الجديد، مؤكداً أن هذه الثقة تمنحنا الدافع والحافز لجعل النادي صرحاً رياضياً يخدم طموحات وتطلعات الرياضيين وجميع الفئات المجتمعية في الإمارة، إيماناً من النهج الوطني، وانطلاقاً من الخطط الاستراتيجية التي سينتهجها النادي خلال المرحلة المقبلة.

موضحاً أن مجلس الإدارة سيعمل بمسار تحقيق النجاحات والإنجازات بروح الفريق الواحد مع شركات كرة القدم والألعاب الرياضية والاستثمار، لدعم مكانة النادي، وتعزيز وجهته بين الأندية الرياضية المتقدمة، مؤكداً أن النادي سيقوم بمواصلة عمله وتنفيذ مبادراته ومشاريعه التطويرية لكافة الألعاب على مستوى الإمارة.

كما بيّن أن مجلس إدارة النادي، يتطلع لأن يكون أهلاً لهذه الثقة الكبيرة، والمسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن يعمل بالإيفاء بواجباته والتزاماته، بما يواكب رؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وولي عهده، متمنياً أن يسهم المجلس الجديد بهيكلته الجديدة، بتحقيق نتائج إيجابية لجميع الفرق الرياضية في جميع المسابقات والألعاب، وأن يحققوا الإضافة والنجاح لمسيرة النادي.

يذكر أنه سيتم عقد الاجتماع الأول للمجلس الجديد مع جميع الأعضاء، قريباً بمقر النادي، لوضع الخطوط العريضة للعمل في النادي خلال المرحلة المقبلة.