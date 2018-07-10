ريجيكامب يلتقي بلاعبي الوحدة

المصدر: Ⅶأبوظبي ـمحمد صادق

يدشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة اليوم الثلاثاء تحضيراته استعداداً للموسم المقبل الذي يدخله العنابي بطموحات كبيرة.

ويجتمع الجهاز الفني للفريق بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب الذي وصل قبل أيام لبدء عمله مع الفريق للموسم الثاني على التوالي مع اللاعبين في ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة بالعاصمة أبوظبي، ومن المنتظر أن تقتصر تحضيرات الوحدة في بداية التجمع على تدريبات خفيفة قبل موعد السفر إلى النمسا لخوض المعسكر الخارجي، إذ يغادر الفريق إلى النمسا الجمعة المقبلة، ويستمر حتى 13 أغسطس المقبل.

وسيخوض الفريق بصفة مبدئية 4 وديات خلال المعسكر، وكان ريجيكامب قد اختار 26 لاعباً في القائمة الأولية التي ستسافر إلى المعسكر بانتظار الإعلان عن القائمة النهائية.

وينتظر أن يحسم الوحدة ملف التعاقد مع اللاعب الأجنبي الذي سيحل بديلاً للمجري بالازس جوجاك الذي ينتهى عقده مع النادي خلال الأيام القادمة لإكمال عقد الأجانب الأربعة في ظل استمرار الثلاثي تيجالي وشانغ رم ومراد باتنا.