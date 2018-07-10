شرطة رأس الخيمة تُكرّم البطل العالمي العرياني

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان الرياضي

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، على ضرورة تعزيز الجهود الرياضية ضمن نطاق القطاع الأمني برأس الخيمة، وتقديم أفضل المقترحات التطويرية، والحرص على المشاركة في برامج الاتحاد الرياضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الرياضي، الذي ترأسه اللواء علي بن علوان النعيمي، مع اتحاد الشرطة الرياضي، بحضور العميد خالد علي شهيل نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي حيث تم خلال الاجتماع، استعراض نتائج جهود اتحاد الشرطة الرياضي، والاطلاع على خطط الموسم الرياضي، والخطط المستقبلية التطويرية.

وعلى هامش الاستقبال كرم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، البطل الرياضي العالمي، منتسب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مساعد أول ظاهر عبد الله العرياني، بطل العالم على مستوى وزارات الداخلية في بطولة العالم للرماية التي أقيمت في بلاروسيا.

حيث شهد التكريم العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة وكبار الضباط، وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، حرص شرطة رأس الخيمة، على دعم وتحفيز العناصر الشرطية ذات القدرات الرياضية المتميزة، للمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية المحلية والدولية والعالمية، بهدف تكوين فرق قوية باسم الدولة تنافس في البطولات العالمية على نحو مشرف يحقق الأهداف المرجوة، فضلاً عن حرصها على تكريم المتميزين رياضياً، ودعمهم مادياً ومعنوياً للارتقاء بهم إلى الصدارة في المراكز العالمية.

وبدوره أشاد اللواء علي بن علوان النعيمي، بالإنجاز الكبير الذي أضافه المساعد أول ظاهر عبد الله العرياني، إلى أجندة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حيث يعد من أفضل عناصر الرماة بشرطة رأس الخيمة، ممثلاً بذلك وزارة الداخلية، واتحاد الشرطة الرياضي خير تمثيل في المحافل العالمية، وهو لاعب أولمبي سبق وقد شارك في أولمبياد لندن، ودعماً من القائد العام تم تكريمه، لمواصلة المستوى الرياضي والبطولي الذي وصل إليه، ولتشجيعه ودعمه نحو إحراز أفضل المراكز العالمية ضمن بطولة العالم القادمة للرماية، والتي ستقام في كوريا.