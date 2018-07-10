«الأولمبي» يستعد لـ «الآسياد» في ماليزيا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

عادت، أمس، إلى الدولة بعثة المنتخب الوطني الأولمبي قادمة من هولندا بعد معسكر الإعداد الخارجي ضمن المرحلة الثالثة للتحضيرات، استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا. ويدخل المنتخب معسكراً إعدادياً في ماليزيا في الفترة من 30 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل، يمثل المحطة الأخيرة للإعداد، ثم تسافر بعثة المنتخب إلى جاكارتا للمشاركة في «الآسياد».

وأكد مترف الشامسي، مشرف المنتخب الأولمبي، نجاح معسكر هولندا، الذي شهد خوض «الأبيض الأولمبي» 3 مباريات ودية مع أندية أوروبية من روسيا وبلجيكا وهولندا، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بقيادة ماسيغ سكورزا، المدير الفني، لم يعر اهتماماً كبيراً لنتائج «الوديات»، خاصة أنه تم اختيار أندية قوية لخوض المباريات معها، حيث إن الهدف هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة الفنية وتجربة جميع اللاعبين ومنحهم الفرصة الكافية لإثبات وجودهم ومهاراتهم وقدرتهم على حمل شعار المنتخب وتمثيله في الاستحقاقات المقبلة.

وأشار الشامسي إلى منح الفرصة للاعبين الثلاثين الذين تم استدعاؤهم لمعسكر هولندا، وشاركوا جميعاً في المباريات الودية بهدف اختيار أفضل تشكيلة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكارتا.

وثمّن مشرف المنتخب الأولمبي جهود اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات والشؤون الفنية على التنظيم الجيد للمعسكر، وتهيئة كل أسباب النجاح له، بما يعزز من الأهداف الإيجابية التي يمكن تحقيقها خلال المشاركات المقبلة للمنتخب.