الشحي: الشارقة سينافس على الألقاب

المصدر: Ⅶالشارقة-علي الظاهري

أوضح محمد الشحي لاعب نادي الشارقة، أن الطموح يقوده مع زملائه في الفريق نحو تحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد، والتقدم لخطوات إضافية على سلم ترتيب دوري المحترفين مقارنة بالمواسم الماضية، مشيراً إلى أن الشارقة قادر على المنافسة مجدداً على أحد ألقاب الموسم الجديد وهو طموح مشروع في ظل المقومات التي يمتلكها الفريق.

وأضاف أنه يخوض تحدياً جديداً مع الملك هذا الموسم بعد 12 عاماً قضاها مع الوحدة حقق خلالها العديد من البطولات والألقاب، وقال الشحي الذي انتقل أخيراً إلى الشارقة قادماً من الوحدة، إن تجربة البحث عن تجربة جديدة وراء التعاقد مع الملك.