الظفرة يدشّن الموسم الجديد بحفل تعارف

المصدر: Ⅶأبوظبي - أحمد عيسى

يدشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة إعداده للموسم الجديد، اليوم، بحفل تعارف مصغر بين الجهاز الفني الجديد ولاعبي الفريق القدامي والجدد، بحضور رئيس مجلس الإدارة صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس الإدارة، وفارس بن مكتوم المزروعي رئيس شركة كرة القدم، والجهاز الإداري للفريق، ويعقب حفل التعارف البدء في أجراءات الفحوص الطبية لجميع اللاعبين، على أن يتحول الفريق لأرض الملعب خلال اليومين المقبلين، حسب البرنامج الذي يشرحه المدرب في التجمع، اليوم.

وكان الظفرة قد نجح في التعاقد مبكراً مع 4 لاعبين أجانب بعد استغنائه عن القدامى مع دعم صفوف الفريق بعدد من العناصر الوطنية، تأهباً للموسم الكروي الذي يسعى خلاله للحصول على الترتيب الخامس في دوري المحترفين، مع الفوز بأحد لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أو كأس الخليج العربي، حسب ما أعلنت عنه إدارة النادي في وقت سابق.

ويقود الإعداد المدير الفني، الصربي فوك رازوفيتش الذي تعاقد النادي معه أخيراً، خلفاً للمقدوني جوكيكا، ويستمر الإعداد محلياً في أبوظبي حتى الانتقال للمرحلة الثانية منه بالمعسكر الخارجي في ألمانيا يوم 29 يوليو الجاري، ويستمر حتى منتصف الشهر المقبل، يخوض خلاله الفريق عدداً من التجارب الودية مع أصحاب الأرض.

وأكد عبدالسلام جمعة مدير الفريق، أن كافة الترتيبات الإدارية اكتملت لانطلاق الإعداد وسط روح معنوية عالية وتفاؤل كبير بالظهور الجيد في الموسم الجديد الذي تنتظر فيه الفريق الكثير من التحديات، مشيراً إلى دعم التعاقدات الجيدة التي تمت خلال الفترة السابقة.