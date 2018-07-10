شباب الأهلي دبي يتجمع اليوم استعداداً للموسم المقبل

المصدر: Ⅶدبي- إيهاب زهدي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي، تجمعه الأول، استعداداً للموسم الجديد مساء اليوم، تحت قيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، والذي تم الإعلان رسمياً في مؤتمر صحافي أول من أمس، عن توليه مسؤولية القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل 2018-2019، ويسعى من خلاله «فرسان دبي»، إلى العودة لمنصات التتويج للبطولات المحلية، والتي غابوا عنها في الموسم الأخير، وللمرة الأولى منذ عام 2013، عندما فازوا بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبعدها توالت البطولات على النادي، وأشهرها ثلاثية موسم 2013-2014 التاريخية.

تدريبات

من المقرر استمرار التدريبات اليومية في دبي، بالتزامن من الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعبون، مع اقتصار التدريبات على الشق البدني فقط، في ظل عودة اللاعبين من راحة سلبية طويلة، على أن تبدأ التدريبات الفنية خلال فترة المعسكر الخارجي في إسبانيا، من يوم 16 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة نادي شباب الأهلي دبي، البحث والاتفاق على مباريات ودية متدرجة القوة، يخوضها الفريق خلال فترة المعسكر الخارجي، والتي يعول عليها الجهاز الفني الجديد، الآمال الكبيرة في التعرف إلى اللاعبين بشكل جيد، وخلق حالة من الانسجام، خاصة أن صفوف الفريق ستشهد تغييرات كثيرة على صعيد اللاعبين، في ظل الصفقات الأخيرة التي أجرتها شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم.

صفقات

في حين تسابق إدارة شباب الأهلي دبي، الزمن لإنهاء الصفقات المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق، خاصة في الشق الهجومي، كما أشار سييرا في المؤتمر الصحافي، عندما سئل عن المراكز المطلوب تدعيم الفريق بها، مع العلم بأن النادي تعاقد بالفعل مع أحمد العطاس في صفقة انتقال حر، وعبد الله النقبي قادماً من الظفرة، وأعاد أحمد خليل إلى «فرسان دبي»، وتعاقد مع الأرجنتيني ماورو دياز، وهناك إمكانية كبيرة لبقاء البرازيلي لوفانور، ما يعني أن الفريق يبحث حالياً عن لاعبين أجنبيين، لإكمال الرباعي الأجنبي، بعد رحيل كل من الكرواتي إيريك انتي، والسنغالي ماكيتي ديوب، والكوري الجنوبي موون تشانغ، وكذلك أنهى النادي تعاقده مع الأرجنتيني دي فينستي، ولا يزال موقف موسى سو غامضاً.

طموحات

من جانبه، أكد خالد بوحميد عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم، على طموح الفريق في تحقيق البطولات في الموسم المقبل، بعدما مر الفريق بموسم أخير استثنائي، لم يحقق فيه أي إنجاز، نتيجة أسباب كثيرة، ومنها تغيير الجهاز الفني، والإصابات المتعددة في صفوف اللاعبين، مشيراً إلى أنه يتمنى عدم وجود أعذار أو سوء توفيق يواجه الفريق في الموسم المقبل.