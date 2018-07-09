«دبي الرياضي» يبحث التعاون مع «دولي كرة القدم المصغرة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحث مجلس دبي الرياضي، التعاون الثنائي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد، الذي ضم كلاً من فيليب جودا رئيس الاتحاد، والوفد المرافق من أكاديمية رويال الإمارات الرياضية، إلى مقر مجلس دبي الرياضي، وتم بحث إمكانية تنظيم واستضافة أحداث دولية متعلقة بهذه الرياضة، وبحث مجالات تطوير اللعبة في إمارة دبي، وأن تكون دبي منصة لنشر اللعبة في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء، تقديم شرح حول دور مجلس دبي الرياضي في تطوير الرياضة في دبي، وحرصه على نشر ممارسة الرياضة بين كافة أفراد المجتمع، وتشييد المنشآت الرياضية الحديثة، وتم تقديم درع مجلس دبي الرياضي إلى الوفد خلال الزيارة.

استقبل الوفد علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وأحمد المهري مدير قسم الأكاديميات وشركات كرة القدم، وعدنان العيوني اختصاصي شركات كرة القدم، وتوفيق الزهروني اختصاصي أكاديميات رياضية.

وأكد فيليب جودا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة: تعد دبي «دانة الدنيا»، من أهم المدن العالمية الداعمة للرياضة، سواء من خلال النهج الرسمي، أو من خلال متابعة أفراد المجتمع للفعاليات الرياضية والمشاركة فيها، كما أن وجود المنشآت الفندقية الرائعة، والمنشآت الرياضية الحديثة، والرعاية الطبية المتقدمة، وتطور وسائل النقل والاتصال، جعلت من دبي المكان المفضل لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وهو الأمر الذي يشجع الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، للاستفادة منه في برامجه المقبلة، وتعزيز التعاون مع دبي.

إشادة

وأشاد فيليب جودا، بعمل مجلس دبي الرياضي، وتواصله مع الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية، وحرصه على تسهيل التعاون، واستضافة الفعاليات الرياضية، كما أشاد بمنهجية العمل، وإصدار الأدلة الرياضية للفعاليات والمنشآت، يساعد الاتحادات الدولية ومنظمي الفعاليات الرياضية على سهولة برمجة فعالياتهم المقبلة، والاستفادة من الفرص المتوفرة والجدولة الدقيقة للفعاليات، وقال: نسعى إلى نشر اللعبة بين كافة أوساط المجتمع، لزيادة عدد اللاعبين من الذكور والإناث، وزيادة عدد الدول المتنافسة في كأس العالم لكرة القدم المصغرة، وتعريف العالم بالاتحاد ومبادراته غير الربحية، من أجل تحسين كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

تأسيس

تأسس الاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة عام 2013، ويضم في عضويته الاتحادات الوطنية لكرة القدم المصغرة، إلى جانب الاتحادات القارية التي تمثل كل قارات العالم، (144 دولة)، وتنظم بطولات كرة القدم المصغرة (كل عامين)، تحت إشراف الاتحاد الدولي، أو الاتحادات القارية والوطنية والمحلية التابعة له.