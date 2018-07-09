الدوسري: نسعى لنشر الفكر الاستراتيجي بالمؤسسات الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة العامة للرياضة الاجتماع الخاص لاستعراض نتائج الربع الثاني من عام 2018 للتحقق من تنفيذ كل المبادرات والبرامج والمشاريع المدرجة ضمن الخطة التشغيلية.

حضر الاجتماع عبد المحسن الدوسري، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بالوكالة، وخالد المدفع، الأمين العام المساعد، وشارك فيه مديرو الإدارات والمكاتب والمراكز، والمنسقون الاستراتيجيون، وأكد الدوسري استمرارية توفير كل أنواع الدعم لتطبيق المعايير العالمية في نشر الفكر الاستراتيجي والتميز المؤسسي في كل أركان المؤسسات الرياضية، وأشاد بالمجهود المتميز الذي يقوم به فريق التخطيط الاستراتيجي وكل المنسقين الاستراتيجيين وجميع موظفي الإدارات بالهيئة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، بطريقة تخدم تطلعات الشارع الرياضي، حيث اتضح ذلك في النتائج المتحققة في خطة الهيئة التشغيلية لعام 2018، وقال: أوجه الدعوة للجميع بالمضي قدماً نحو النهج الذي رسمناه خلال السنوات الأخيرة، الذي ينبع من توجهات حكومتنا الرشيدة التي تتطلع نحو التميز والإبداع، ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم والرعاية والمتابعة في المجال الرياضي بما يتناسب ويواكب ما تشهده الدولة من تطور وازدهار في كل المجالات.

دعم

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من راشد إبراهيم المطوع، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أشاد فيها بدعم القيادة العليا المثمر بين كل الإدارات والمكاتب سواء الداخلية أم الخارجية، التي أدت إلى تحقيق مختلف النتائج الإيجابية، وقال: المنهجية المتبعة تضمن المراجعة والتقييم أولاً بأول، لضمان الجودة في جميع عمليات الهيئة، والحفاظ على استمرارية متطلبات التحسين المستمر، وضمان التزام القيادة العليا في الهيئة العامة للرياضة بتطبيق نظام للارتقاء بجودة خدماتها من خلال العديد من الوسائل، ومنها التواصل مع المعنيين الداخليين والخارجيين، ودعم فريق المنسقين الاستراتيجيين من خلال تسهيل منحهم كل الصلاحيات لتنفيذ جميع المبادرات والبرامج المنضوية ضمن اختصاصاتهم، وضمان توفير الموارد اللازمة، وتهيئة كل السبل نحو تحقيق مستهدفاتها.

التخطيط الاستراتيجي في الرياضة يصنع الأبطال | البيان

جهود

وأشاد المطوع بجهود أعضاء فريق التخطيط الاستراتيجي في الهيئة العامة، وكل المنسقين المعنيين في سعيهم نحو ترجمة توجهات وتطلعات القيادة في الهيئة، وأوضح أن المنهجية المتبعة في الهيئة العامة للرياضة تعتمد على متابعة جميع المستهدفات المطلوبة بصفة دورية من خلال عقد اجتماعات متابعة الأداء لجميع الإدارات والمكاتب والوحدات خلال كل ربع من أرباع السنة، إضافة إلى الزيارات الميدانية للتحقق واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية إذا تطلب الأمر، تمهيداً لإدخالها في نظام الأداء التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

نقلة

وأكد المطوع وجود نقلة نوعية في استراتيجية عام 2018 - 2021 لكي تتماشى مع التغييرات في الساحة الرياضية، خصوصاً بعد فصل قطاع الشباب، مؤكداً أن مشروع التحديث سيرى النور قريباً، الذي يتماشى مع طموحات وتطلعات القطاع الرياضي في الدولة.

مبادرات

قام المنسقون الاستراتيجيون في الوحدات التنظيمية بشرح ما تم تحقيقه من مبادرات وبرامج ومشاريع من قبل كل الإدارات والمكاتب والمراكز، وتمت الإشادة بالنتائج التي جاءت بناءً على التخطيط ، والتنفيذ الرائع من كل موظفي الهيئة.