طارق أحمد: انتقالي إلى الشارقة شائعة

المصدر: دبي - علي الظاهري

نفى طارق أحمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأنباء المتداولة في الساعات الماضية حول مفاوضات انتقاله إلى فريق الشارقة، وأضاف لـ «البيان الرياضي» إن ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة مجرد إشاعة لا صحة لها، مشيراً إلى أن عقده مستمر مع النصر حتى 2019.

وأوضح طارق أحمد أن خبر انتقاله إلى الشارقة عاد ليطفو إلى السطح من جديد بعد أن ترددت الأنباء ذاتها في الفترة السابقة. ونفت إدارة العميد آنذاك وجود أي مفاوضات أو رغبة من الملك لضم اللاعب، معرباً عن فخره وسعادته بالتواجد في قلعة العميد للموسم السادس على التوالي.

تحديات جديدة

وأكد طارق أحمد أنه تنتظره مع النصر تحديات جديدة في الموسم الجديد بقيادة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش، وقال إنه يفضل برفقة زملائه تقديم أفضل النتائج والعروض في الموسم المقبل، مشيداً بالروح الجماعية لأسرة العميد سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجهاز الإداري الذي يحرص على تهيئة الأجواء لعناصر الفريق من أجل تحقيق الأهداف المرسومة.

وأفاد لاعب النصر أن النتائج في العامين الماضيين لم تكن على قدر الطموح، ويسعى الجميع إلى تعويض جميع الخسائر الماضية، خصوصا وأن العميد يعيش حالة استقرار على جميع المستويات، لاسيما على مستوى الجهاز الفني بعد عودة مدير الجهاز الفني الصربي ايفان يوفانوفيتش لقيادة دفة التدريب، وذلك ما ترجمه تحقيق الانتصارات المتتالية في نهاية الموسم الماضي، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل في الفترة المقبلة.

برنامج خاص

وكشف طارق أحمد عن برنامجه الخاص خلال فترة الإجازة في الصيف قبل انطلاق تحضيرات الإعداد للموسم الجديد، وقال إنه يحرص على ممارسة تمارين اللياقة البدنية سواء في صالة «الجم» الخاصة في منزله أو الجري على رمال الشاطئ والأماكن المفتوحة، وأضاف: تعتبر الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لي، وأحرص على ممارسة العديد من الألعاب الرياضية سواء في إجازة الصيف أو حتى خلال الموسم أثناء منافسات الدوري المحلي، إلا أن كرة الطائرة تعتبر الأقرب إلي بعد الساحرة المستديرة.

تجربة قديمة

وعن تجربته القديمة مع الشارقة والحالية مع النصر، قال طارق أحمد إنه لا يمكن المقارنة بين التجربتين لأنه تواجد في الشارقة في مرحلة مبكرة حينما كان في السابعة عشرة من العمر لينال بعد ذلك فرصة الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني.

واختتم طارق أحمد قوله بأنه يتطلع إلى تقديم أداء أفضل ومشاركة أقوى مع النصر في الموسم المقبل، خاصة وأن الطموح يقودهم إلى العودة لمنصات التتويج من جديد بعد الوصول إلى النهائي في مناسبات أبرزها نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في الموسم قبل الماضي.

يدشن فريق النصر برنامج الإعداد للموسم الجديد بالتجمع داخلياً الأربعاء المقبل في الملعب الفرعي بالنادي وذلك بعد راحة امتدت 72 يوماً منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش للاعبين.

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يغادر الفريق إلى المعسكر الخارجي في هولندا من 20 يوليو إلى 15 أغسطس المقبلين، وسيجري خلاله العميد 4 أو5 تجارب ودية متدرجة القوة، إضافة إلى تجربة ودية محلية.