بني ياس يبدأ اليوم تحضيراته للموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يطلق بني ياس صافرة بداية إعداده للموسم الجديد من داخل أرض الملعب مساء اليوم، تحت إشراف مدرب الفريق الجديد الصربي كرونسلاف وطاقمه المعاون، بمشاركة كل اللاعبين ونجوم الفريق الجدد بقيادة فهد الظنحاني وفواز عوانة وأحمد مال الله وأحمد الشامسي الذين تعاقد معهم النادي أخيراً، في انتظار التعاقد مع الرباعي الأجنبي مع إمكانية مشاركة الكولومبي مايكل أورتيجا في تدريب اليوم حال أكمل النادي التعاقد معه مساء أمس حسب ما هو متوقع.

وتتواصل تدريبات الفريق عبر معسكر داخلي حتى موعد السفر إلى معسكر هولندا 20 الجاري في المرحلة الثانية من الإعداد الذي يستمر حتى 12 أغسطس المقبل، يؤدي خلاله الفريق 5 مباريات ودية مع أندية عربية وهولندية، على أن يواصل بعدها السماوي الذي نجح في الحصول على لقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الأخير وعاد سريعاً إلى دوري الأضواء والشهرة، برنامجه الإعدادي بعد العودة بأداء مباريات ودية محلية قبل بدء مباريات الدوري، والتي يستهلها خارج ملعبه بلقاء الفجيرة.

وحرص الجهاز الفني لـ«السماوي»، أول من أمس، على القيام بجولة تفقدية شملت مرافق الاستاد المختلفة رفقة الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة كرة القدم، وصالح إسماعيل مشرف الفريق وعدد من المسؤولين بالنادي، وخلال الجولة تفقد الصربي كرونسلاف أرضية الملعب الرئيس والملاعب الفرعية وغرفة اللاعبين وصالة الجمانيزيوم والعيادة وكافة مرافق النادي، وأشاد المدرب الصربي بالبنية التحتية التي يتمتع بها النادي والترتيبات الإدارية التي تمت لبداية الإعداد.