مسافي يتجمع 28 الجاري ويعسكر في مصر

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي مسافي، عن بدء تجمع الفريق الأول لكرة القدم، في الثامن والعشرين من يوليو الجاري، بمقر النادي في إمارة رأس الخيمة، وذلك تأهباً لمباريات الموسم الكروي الجديد 2018-2019، وناقش اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد أول من أمس، تفاصيل التجمع الداخلي، إلى جانب المعسكر الخارجي الذي يقام في مصر ، في السادس من سبتمبر القادم، ويستمر لعشرين يوماً، يتخلله عدد من المباريات الودية والتجريبية، وأكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن فريقه سيبدأ الإعداد بوجود 12 لاعباً، هم المقيدون حالياً لدى كشوفات النادي منذ الموسم الماضي، ونسعى لإكمال العدد إلى أكثر من 20 لاعباً أساسياً قبيل انطلاقة الدوري، داعياً بقية اللاعبين الذين لم يجددوا عقودهم، إلى ضرورة الإسراع في الانضمام إلى تشكيلة الفريق، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الإدارة، الذي انعقد بكامل أعضائه، خرج بعدة موجهات، وذلك في ما يتعلق بتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين وحاملي جواز الدولة في الأنشطة الرياضية، منوهاً بأن أبواب النادي ستكون مفتوحة لكل من يرغب في الانضمام إلى فرق المراحل السنية والفريق الأول من هذه الفئات.

وبدورنا، سنقوم بإقامة دورات تنشيطية للفئات المعنية، من أجل ضم أفضلهم للكشوفات، وأضاف أن منطقة مسافي تزخر بعديد المواهب الكروية والرياضية، والتي ستكون بمثابة خير دعامة للنادي.