سييرا: طموحي تحقيق البطولات مع شباب الأهلي دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعرب المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، عن سعادته بتولي مسؤولية تدريب فريق الكرة بنادي شباب الأهلي دبي، ووجه الشكر لإدارة النادي على ثقتها، مؤكداً أن النجاح هدفه الأساسي من خلال تحقيق البطولات، وألمح إلى أن بداية المفاوضات كانت سهلة بحكم التوافق في الرؤية بيني وبين الإدارة، وقال: طرحت أسماء لاعبين جدد على الإدارة، وسيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، ونتمنى أن يكونوا قدر المسؤولية، ويشكلوا إضافة للنادي، وبالنسبة للمراكز المطلوب دعمها بالفريق، ومن خلال اطلاعي على مباريات للفريق فسيكون التركيز على الهجوم عند اختيار اللاعبين الجدد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، أمس، بحضور خالد بوحميد، عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم، وفي مقر أكاديمية كرة النادي في النهدة، الذي تم خلاله توقيع التعاقد الرسمي بين النادي والمدرب الجديد خوسيه سييرا، وقال بوحميد في بداية المؤتمر: يسعدني الإعلان عن التوقيع الرسمي مع الجهاز الفني الموسم المقبل، ونتمنى له التوفيق وتحقيق ما نصبو إليه من نتائج، وجاء اختيار شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم، للمدرب سييرا، بعد دراسة ومفاضلة بين أكثر من مدرب، وصار هناك توافق معه بعد الاجتماع أكثر من مرة، والتأكد من توافق أهدافه وبرنامج عمله مع أهداف النادي، والمدرب له خبرة كبيرة وحقق نتائج قوية في الدوري السعودي، ونتمنى أن ينقل النجاحات السابقة معه إلى شباب الأهلي دبي، ليحقق طموحات جماهيرنا.

سييرا وخالد بو حميد خلال المؤتمر الصحافي | تصوير - سالم خميس

طموح

وأضاف بوحميد: مدة العقد تبقى بيننا وبين المدرب، والمهم التوافق والعمل بالروح والطموح نفسهما، والموسم الماضي كان أقل من الطموح لعدة أسباب، وتخلله الكثير من العقبات، منها تغيير الجهاز الفني وإصابات اللاعبين، ولكننا نؤمن بأن لدينا عناصر مميزة، ويمكن أن يكون سوء التوفيق صادفنا وخسرنا لاعبين مهمين، وهناك فرق أخرى تعمل واجتهدت ولها مساحة من المنافسة، وشرحنا الموقف للمدرب، ومدى احتياج النادي لإعادة البناء وتصحيح الأوضاع، وهدفنا تغيير الصورة وإظهار الفنيات في الفريق بصورة أفضل، وهذا يتحقق بالعمل الإداري والجماعي.

وتابع: نعمل على كيان جديد وصاحب البطولات، والأعذار في الموسم الماضي كانت أمراً واقعاً، والمدرب مهدي علي لم يلعب بتشكيلة ثابتة في 3 مباريات.

وبالنسبة للمدرب الجديد خوسيه سييرا، فلديه دراية كاملة بكل إمكانات الفريق، ومطلع على ظروفه، ونسعى بكل قوتنا إلى تقديم ما لدينا من جهد، والمستقبل في علم الغيب، كما أن النادي لم يتم التعاقد مع أي لاعب من دون الاتفاق مع المدرب الجديد، وكل نادٍ له أسلوب في العمل، وفيلانويفيا جدد تعاقده مع اتحاد جدة، والمصري كهربا مجرد اجتهادات صحفية، ونحن في شباب الأهلي دبي نمتلك خبرة في العمل الرياضي، ونعمل وفق واجبنا، وطريقة عملنا عدم الظهور الإعلامي في الفترة الأخيرة، بحثاً عن الاستقرار الفني.

فخر

وتحدث المدرب خوسيه سييرا في المؤتمر معبراً عن فخره بالحصول على فرصة العمل مع شباب الأهلي دبي، وأنه يطمح لتحقيق البطولات مع النادي لإسعاد جماهيره.

وأجاب عن سؤال حول مقارنته بالروماني كوزمين، المدرب السابق للنادي، وقال: تاريخ النادي مرتبط بالمدرب، وأنا هنا لكتابة قصتي بنفسي، وليس مقارنة مع أحد، والفرق التي سبق أن دربتها، عريقة ومليئة بالبطولات، ومر عليهم مدربون ولاعبون كبار، وأنا لست هنا لمحو تاريخ سابق، ولكن لكتابة تاريخي الشخصي.

عن إمكانية رؤية لاعب تشيلي جديد في الدوري الإماراتي الموسم المقبل، وعن شروط التعاقد، قال: اللاعب التشيلي يمكن أن ينجح أو لا، حسب الانسجام، وإذا كان هناك لاعب مميز يمكن استقطابه، فبالنسبة لي لا أهتم بالجنسية، ولكن لتحقيق الهدف المطلوب في الموسم الجديد، وشروط التعاقد خاصة بين المدرب والإدارة، وسنواجه تحدي الفوز بالبطولات في كل موسم، وذلك الطموح لأي مدرب مع أي فريق، وهذا يتطلب العمل بكل جهد، لأن الموضوع يكتمل بخطة وعمل ومجهود، وأسلوب اللعب سيكون سلاح الفوز بالبطولة، وإذا استمررت على هذا النظام، فسنكون قريبين من البطولات.

سييرا يحمل قميص شباب الأهلي دبي مع بوحميد | البيان

فوارق

وعن الفوارق بين الكرة العربية واللاتينية، قال: المنافسة هي الأساس، وفي المونديال على سبيل المثال، يثبت أن المنافسة في أوروبا أعلى من اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وليس مصادفة ما يحدث في المونديال، ووصول الفرق الأوروبية إلى نصف النهائي، وآخر 4 مونديالات يكون النهائي بين فرق أوروبية، باستثناء نهائي مونديال البرازيل بين ألمانيا والأرجنتين.

برنامج

تم الكشف خلال المؤتمر عن برنامج تحضيرات شباب الأهلي دبي للموسم الجديد، ويبدأ اللاعبون التجمع غداً، في معسكر داخلي يتضمن الفحوص الطبية، استعداداً للسفر إلى إسبانيا 16 الجاري إلى 11 أغسطس المقبل، لبدء المعسكر الخارجي، ويخوض خلاله الفريق عدداً من المباريات الودية متدرجة المستوى.