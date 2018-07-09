لاعب الرديف يدخل عالم الاحتراف في الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أقدم نادي الظفرة، على خطوة إيجابية، تستهدف دعم مستقبل النادي، واعتماده على أبنائه من اللاعبين، بتحويل زايد الحمادي لاعب فريق الرديف وهداف فريق 18 سنة في الموسم الماضي، من الهواية إلى عالم الاحتراف، بتعاقد رسمي معه لمدة 5 سنوات، بعد تألقه اللافت مع فريق الرديف، حيث كان محل إشادة الجميع.

وأكد خميس المزروعي مشرف قطاع الناشئين، مدير فريق الرديف، أن توقيع عقد احتراف مع زايد الحمادي، رسالة من مجلس إدارة نادي الظفرة لكل اللاعبين، بأن من يجتهد سيجد فرصته، وقال: الحمادي صغير السن ومتميز، وقاد فريق 18 سنة لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الأخير، وكان ثالث هدافي الدوري، والتعاقد معه يمثل حافزاً لكل لاعبي منطقة الظفرة، والمؤكد أن هنالك العديد من اللاعبين بالمنطقة ذات المساحة الجغرافية الكبيرة، يمكن الاعتماد عليهم للدفاع عن شعار الفريق الأول بعد سنوات قليلة، وهؤلاء أبناء النادي ومستقبله، لذلك فإن منح واحد منهم فرصة التقدم في مسيرته وتحويله إلى محترف، يشجع غيره من اللاعبين.

وثمّن خميس المزروعي مجهودات مجــلس الإدارة وتفكيره الإيجابي، ذاكراً أن خطوة المجلس، ستنعكس إيجاباً على أكاديمية الظفرة وكل «عيال المنطقة».